FOTO: Sticla Arieșul Turda – CS Ocna Mureș 1-1 (0-0) | Tegbo, gol determinant la revenirea după o accidentare serioasă

CS Ocna Mureş a scos primul punct la al doilea din seria de 3 meciuri consecutive în deplasare din Liga a 3-a de fotbal. Vineri după amiază, ocnamureşenii au încheiat la egalitate, scor 1-1 (0-0), cu Sticla Arieşul Turda. Gazdele au deschis scorul prin golul marcat de Vereş în minutul 73. Tegbo, la prima apariţie după mult timp într-un joc oficial, a stabilit rezultatul final în minutul 90+4, pentru prima remiză extrenă a ocnamueșenilor în acest sezon.

„Bună echipă Turda, știam asta. Îmi felicit băieții, am jucat bine, adversarul nu și-a creat ocazii, iar noi puteam marca la 0-0. După golul lor norocos, dar ca urmare a presiunii, recunosc asta, am riscat și noi iar pe contraatac puteam primi golul doi. Insistența in atac și execuția lui Tegbo, revenit după accidentare, ne-au adus un punct în ultima secundă, așa cum tot în ultima secundă am pierdut la Viitorul Cluj„, a transmis antrenorul Paul Ciucă.

Meciul a început cu o mare ocazie în contul gazdelor: Budin a trimis mingea în bară (5). Minutul 13 a fost cu ghinion pentru unul dintre apărătorii vizitatorilor, Pintilie, accidentat de propriul portar, Ed. Mihai, angrenat într-o intervenţie acrobatică. Nu a fost nevoie, însă, de schimbare în tabăra ocnamureşeană. Budin şi-a luat inima în dinţi, încercând să „însenineze”, în ton cu vremea, o primă repriză cenuşie, dar şutul său de la distanţă nu a fost cadrat (33).

Ocnamureşenii au păşit cu vioiciune superioară în mitanul secund. Cioară a şutat peste poartă din lovitură liberă (50), pentru ca, 3 minute mai târziu, Socaci să expedieze primul şut pe spaţiul porţii: reluare din interiorul careului pe colţul scurt, fără probleme pentru Onciu.

În replică, Budin a izbutit să introducă mingea în poarta oaspeţilor, însă, în prealabil, îl faultase evident pe portarul Ed. Mihai, aşa că golul a fost anulat (53). Un minut mai târziu, D. Lupşan nu a reuşit să-l învingă pe Onciu cu o lovitură de cap din poziţie ideală. Dioşan a irosit o şansă importantă de a marca: a reluat din mijlocul careului, după o centrare a lui Chiş, o deviere norocoasă deturnând balonul în corner (70).



În minutul 73 o altă deviere a fost nefericită pentru „Soda dragă”. Asta la un şut al lui Vereş, intrat de puţin timp pe teren, execuţie de la marginea careului pentru 1-0 în favoarea amfitrionilor. Acelaşi Vereş ar fi putut majora avantajul gazdelor în două rânduri, mai întâi, în minutul 77, la o reluare din unghi după o acţiune solitară în flancul drept (mingea s-a dus peste), iar mai apoi, în minutul 80, la un şut din poziţie centrală în stânga portarului E. Mihai, care, cu un ultim efort, a reuşit să repingă în corner.

Minutele de final au prilejuit un adevărat asediu la poarta turdeană. Ceaca a fost foarte aproape de gol în minutul 90+1. Egalarea a survenit până la urmă, chiar la ultima fază. Un şut-centrare al lui Tegbo, revenit după o indisponibilitate de durată pricinuită de o accidentare, l-a păcălit pe portarul Onciu şi jocul de pe „Muncipal” s-a terminat cu o remiză, 1-1 (0-0).

În meciul tur, CS Ocna Mureș s-a impus la limită, 2-1 (2-0), după un duel cu reprize diametral opuse, începând cu dreptul campionatul după ce în stagiunea precedentă pierduse ambele jocuri (0-2 acasă și 1-4 la Turda).

Dincolo de miza punctelor, partida de vineri după amiază a fost un meci special pentru G. Goronea (Sticla) și Hetea (CS Ocna Mureș), adversari ai echipelor unde au evoluat până în vară.

Echipe:

Sticla: Onciu – Chiș, Cimpoeșu, Cordoș/ cpt., Manu – G. Goronea (62, Vereş), Budin, Salcău (68, Fl. Dan), Paleoca – Svichi (46, Cobârzan; 85, Savu), Dioșan. Pe bancă: Ursu, Pârv, Saroși, Val. Marcu, Băeţan. Antrenor Florin Pampea – principal.

CS Ocna Mureş: Ed. Mihai – Pintilie, Haiduc, D. Lupșan, Al. Kiraly – Casian (76, Hetea)– Căt. Creț (82, Cl. Marcu), Frențiu (76, Guţ), Socaci/ cpt., Cioară (67, Tegbo) – Ceaca. Pe bancă: An. Anghel, Neșan, Ov. Truță, Coltor. Antrenor Paul Ciucă – principal, Romeo Arinar – secund

Arbitri Cs. Papp (Luduș), A. Pavel Cojocaru (Brașov), G. Boncz (Făgăraș) Observatori D. Jiga (Bistrița), I. Orosfoian (Tg. Mureș)

Cartonaşe galbene: Paleoca (74) Cimpoeşu (90) / Haiduc (80), Ceaca (90)

Lucian DĂRĂMUŞ