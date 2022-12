FOTO| Stație nouă de asfalt la DPL Alba: Noua instalație va produce 120 de tone pe oră

FOTO| Lucrările de reabilitare pe DN 1 și DN 14B au fost finalizate. Peste 20 de autoutilitare pentru deszăpezire, pregătite pentru intervenții în Alba

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu și șeful secției Drumuri Naționale Alba, Liviu Hondola, au constatat în cursul zilei de ieri că tronsonul de 21 km al DN 1 dintre Alba Iulia și Aiud, respectiv tronsonul de 13 km al DN 14 B dintre Blaj și Valea Lungă (limită cu județul Sibiu) au fost finalizate corespunzător calității și termenelor de execuție stabilite prin proiect.

”Suntem convinși că prin lucrările de frezare, turnare covor asfaltic pe DN 1, respectiv mixtură asfaltică pe DN 14 B și prin cele de trasare a marcajelor axiale și marginale s-au creat condiții de trafic superioare, mai confortabile și mult mai sigure.

Regretăm neplăcerile cauzate conducătorilor auto care au fost nevoiți să suporte restricțiile pe perioada lucrărilor, dar avem convingerea că satisfacțiile sunt compensatorii.

Suntem recunoscători echipei Secției Drumuri Naționale Alba, constructorilor și executanților pentru implicarea și pentru interesul dovedit.

Mai mult, am fost informați din timp despre prognoza meteo de vreme nefavorabilă pentru perioada următoare și știm că zăpada și poleiul sunt adversari realmente problematici.

În așteptarea lor am pregătit: 25 auto echipate cu lamă și răspânditor, 10 multifuncționale, 13 încărcătoare frontale, 2 autofreze, 2 stații de preparat clorură, 4000 to sare, 3000 to nisip, 30 to clorură și am mobilizat toate serviciile de asistență implicate: poliție, pompieri, SMURD, salvare, UPU.

Lucrăm în continuu să modernizăm structurile de drumuri naționale ale județului Alba, ne străduim să asigurăm condiții favorabile de trafic indiferent de vreme, să preîntâmpinăm evenimente nedorite și să intervenim cu promptitudine acolo unde se impune.

Recomandăm tuturor conducătorilor auto să circule prudent, să adapteze stilul de condus la condițiile meteo ale fiecărei zile și să respecte indicatoarele și marcajele rutiere sau pe cele ale agenților de poliție.”