FOTO | Sistemul de iluminat public din comuna Sântimbru a fost modernizat: Finanțare nerambursabilă de aproximativ 360.000 de euro, de la Agenția Fondului de Mediu

Sistemul de iluminat public din comuna Sântimbru a fost modernizat: Finanțare nerambursabilă de aproximativ 360.000 de euro, de la Agenția Fondului de Mediu

La mijlocul lunii august 2024, administrația locală Sântimbru a dat startul lucrărilor pentru modernizarea sistemului de iluminat public în fiecare sat din comună.

Pe data de 14 august s-a început localitatea DUMITRA, unde, întreg iluminatul clasic existent a fost înlocuit cu tehnologia LED. Pe 27 august, au început lucrările de modernizare a iluminatului stradal din satul GALTIU, iar la sfârșitul săptămânii s-a ajuns în localitatea COȘLARIU.

Proiectul a fost posibil prin accesarea unei finanțări nerambursabile de aproximativ 360.000 de euro, obținută de la Agenția Fondului de Mediu.

Practic, lămpile clasice au fost înlocuite de lămpi cu led, care vor asigura o eficiență mai crescută în ceea ce privește costurile cu energia electrică la iluminatul public, în comuna Sântimbru.

”Prin această modernizare ne dorim o creștere a calității mediului, o îmbunătățire a stabilității distribuției de curent electric cât ține de noi din punct de vedere legal (pentru a avea întreruperi cât mai puține), dar și reducerea consumului de energie electrică la nivel local.

Așa că seara am făcut o vizită pe străzile unde s-a lucrat, pentru a vedea și cum arată totul și suntem bucuroși de această soluție modernă pe care alături de colegii mei, am gândit-o și am ales-o pentru toată comuna Sântimbru”, a transmis edilul de la Sântimbru.

Totodată, reprezentanții administrației locale au făcut cunoscute și câteva informați tehnice despre acest fel de iluminat, pentru a înțelege mai bine de ce s-a procedat așa:

– Lumina roșie de dinainte este acum o lumină albă mult mai puternică și mai uniformă, decât la lămpile tradiționale. Aceasta face ca străzile să fie mai bine iluminate, îmbunătățind siguranța locuitorilor;

– Lămpile LED consumă mult mai puțină energie decât lămpile tradiționale. În medie, consumul de energie al unei lămpi LED este cu 50-70% mai mic decât al unei lămpi tradiționale. Acest lucru va duce la economii semnificative la facturile de energie;

– Lămpile LED au o durată de viață mult mai mare decât lămpile tradiționale. Acestea pot dura de 2-4 ori mai mult decât lămpile tradiționale, ceea ce reduce costurile de întreținere și înlocuire;

– Lămpile LED sunt eficiente din punct de vedere energetic și produc mult mai puțină căldură decât lămpile tradiționale. Aceasta reduce consumul de energie și poate ajută la reducerea emisiilor de carbon;

– Lămpile LED pot fi controlate prin intermediul sistemelor de iluminat inteligent, care permit ajustarea nivelului de lumină în funcție de nevoile utilizatorilor. Această poate duce la economii suplimentare de energie.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI