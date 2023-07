FOTO: Silviu Miron, antrenorul albaiulian ce face voluntariat în Tanzania, din dragoste de fotbal!

Silviu Miron, antrenorul din Alba Iulia de 48 de ani, trăiește o experiență unică, deplasându-se două săptămâni, în Tanzania, țară din estul Africii, pentru a le împărtăși tinerilor de acolo din tainele „sportului rege”

La peste 8900 de kilometri de țară, antrenorul din Alba încearcă să-și ducă la bun sfârșit misiunea, neținând cont de condiții, dragostea pentru semeni înfruntând orice obstacole de confort (oboseală, condiții, deplasare istovitoare).

De pildă, pentru a ajunge în Tanzania, Silviu Miron a mers 12 ore cu trenul până la Viena, iar de aici a luat avionul, zborul durând 18 ore, cu tot cu escală!

Silviu Miron, antrenor recunoscut în Alba pentru activitatea de la clubul Navobi Alba Iulia, este la a doua deplasare în Tanzania, precedenta fiind anul trecut.

„Este o activitate de care ne bucurăm cu toții, o acțiune în care se întrepătund mai multe aspecte, plecând de la ONG-uri și până la religia neoprotestantă. Sunt alături de vechi prieteni și colegi de școală”, a spus Silviu Miron, ultima dată la Viitorul Vama Seacă.

Acesta are la antrenamente în jur de 190 de fotbaliști, 150 fiind elevi, iar 40 copii din localitatea Mwandege.

Albaiulianul face parte dintr-un grup de aproximativ 20 de români, voluntari din țară, SUA, Republica Moldova și Austria, care încearcă să îmbine mai multe aspecte în această perioadă, respectiv până la finele lunii iulie.

Deplasarea s-a făcut grație organizațiilor Charity Cup si Youth With A Mission, iar voluntarii muncesc în localitatea Mwandege, situată la 25 km sud de Dar es Salaam. În traducere liberă „casa păcii”, acest oraș, fosta capitală, este cel mai mare din Tanzania și un important centru comercial.

În acea zonă este o grădiniță, un orfelinat, o școală, iar voluntarii români se ocupă de toți copiii din localitate.

„Facem acest voluntariat din dragoste de fotbal și de copii. Abordăm aspecte educaționale, sociale, sprituale și sportive. Sunt mai multe specializări, fiecare se ocupă de domeniul repartizat. Eu, împreună cu alți doi, ne implicăm la fotbal, iar fetele au parte de volei„, a mai spus Silviu Miron.

Acesta, care în trecut a figurat ca antrenor principal în Liga 3 la Industria Galda de Jos, are câte două antrenamente zilnice, dimineața cu copiii din școală, clasele I-VII, iar după-amiaza, cu două echipe din sat, Under 12 și Under 17.

Alături de albaiulian se mai regăsesc Adrian Ambrozie, fostul președinte de la Poli Iași, și Clementin Oancea, unul dintre directorii academiei de la FC Dallas.