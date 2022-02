FOTO| Școala din Răhău și-a deschis din nou porțile pentru elevi. Primăria Sebeș a pus în valoare o finanțare nerambursabilă destinată comunității din Răhău

Câștigătorii primului concurs de scriere creativă în limba engleză „Be my Valentine!” organizat de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Zeci de elevi din județul Alba, dar și din țară, au răspuns provocării noastre, cu ocazia primului concurs de scriere creativă în limba engleză: „Be my Valentine!”, organizat de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.

Ne-am bucurat la fiecare email, la fiecare mesaj pe Facebook, și ne-am minunat cât de frumos, corect și inspirat și-au redactat lucrările. Poezii, scrisori de dragoste, compuneri, eseuri, toate au fost atent citite de echipa responsabilă cu jurizarea, iar câștigătorii s-au stabilit după lungi deliberări.

În sunet imaginar de tobe și trompete, anunțăm câștigătorii primului concurs de scriere creativă în limba lui W. Shakespeare: „Be my Valentine!”, organizat de Consiliul Județean Alba și de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba:

*La categoria „buni de publicat”, vor prinde următoarea ediție a uneia dintre publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba următorii:

*Diana Ioana Pleșa – Clasa a IX-a, Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, prof. Liliana Gligor,

*Ana Tina Chinole – Colegiul Național „Sf. Sava” București, prof. Alina Stegărescu,

*Ana Fleșer – Clasa a XII-a, Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna, prof. Simona Cernușcă,

*Antoaneta Maria Ștefănuț – Clasa a XI-a, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, prof. Bădău Ramona, *Diana Todoran – Clasa a X-a, Liceul Teoretic „Sf. Iosif” Alba Iulia, prof. Maria Voichița Oancea.

**Premii speciale primesc și:

*Diana Maria Hărăguș – Clasa a XII-a, Liceul „Corneliu Medrea”, Zlatna, prof. Elena Rof,

*Teodora Mateș – Clasa a VII-a, Școala Gimnazială Câmpeni, prof. Simona Trifuț,

*Silvia Maria Gonçalves – Clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos,

*Alexandra Gabriela Hancheș – sat Glod, Almașu Mare, Clasa a XI-a, Liceul „Corneliu Medrea”, prof. Rof Elena,

*Oana Maria Crișan – Clasa a V-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, prof. Ioana Toma și Diana Moga,

*Andreea Ramona Anghel – Clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan”, Galda de Jos, prof. Raluca Napău,

*Adam Ștefan – Clasa a VI-a, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, prof. Alina Muntean,

*Denisa Ucenic – Clasa a VI-a, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia,

*Eva Anastasia Maria Curea – Clasa a VI-a, Școala Gimnazială nr. 3, Cugir, prof. Luminița Cebotari,

*Maria Drăgoiu – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Ramona Bădău,

*Georgiana Ioana Burz – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, prof. Monica Borteș,

*Ioana Voj – Clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia, prof. Alina Paraschivescu, *Alexia Claudia Guran – Clasa a VII-a, Școala Gimnazială Câmpeni, prof. Simona Trifuț,

*Ioana Adam – Clasa a VI-a, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, prof. Alina Muntean,

*Ștefania Valentina Alexandra Doncuț – Clasa a X-a, Liceul „Corneliu Medrea”, Zlatna, prof. Elena Rof, *Paula Bogdan – Clasa a VII-a, Școala Gimnazială Câmpeni, prof. Simona Trifuț,

*Florina Suciu – Clasa a IX-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Ramona Bădău,

*Giorgiana Zolotariov – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Monica Borteș,

*Vlad Vasiu – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Monica Borteș,

*Bianca Maria Ciorea – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Monica Borteș, *Teodora Bendea – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Monica Borteș,

*Lina Goncear – Clasa a X-a, Colegiul Național „Avram Iancu”, Câmpeni, prof. Monica Borteș,

*Talida Rusu – Clasa a XI-a, Liceul Tehnologic nr.1, Luduș, Mureș, prof. Gabriela Zăhan,

*Clara Maria Geamănu-Gruian – Clasa a V-a, Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Alba Iulia, prof. Iulia Calistru.

Dragii noștri, felicitări! Atât vouă, cât și profesorilor îndrumători!

Vă așteptăm cu drag la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, începând de mâine, 15 februarie 2022, între orele 09.00 și 17.00, pentru a vă ridica premiul. În cazul în care distanța nu vă permite să dați o fugă până la noi, vă rugăm să ne semnalați acest lucru, pe aceeași adresă de email: [email protected] Noi ne vom ocupa ca fiecare pachețel să ajungă, cu Poșta Română, până la voi acasă, ori la școală!

We bow before you! We are so incredibly proud of you! Keep up the creative writing! And remember: LOVE and BOOKS is all you need!