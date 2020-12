FOTO| Rotary, implicare și solidaritate: Ventilator donat secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia

Lipsa ventilatoarelor a fost încă de la începutul crizei declanșate de pandemia Covid-19 una dintre problemele sistemului medical în toată lumea. Pornind de la acest lucru și ținând cont de misiunea asumată de a aduce speranță și sprijin comunității, Rotary Club Alba Iulia a demarat un proiect cu sprijinul altor cluburi Rotary partenere din țară și străînătate pentru achiziționarea unui ventilator mecanic și a altor materiale necesare în lupta împotriva COVID-19.

Proiectul, intitulat “GG2011588 – Support for the Healthcare System in the context of COVID-19 pandemic”, a beneficiat de suportul Fundației Rotary International primind finanțare prin cadrul unui Global Grant. Prin intermediul proiectului, în valoare totală de 42.598 USD, s-au achiziționat 90 de bidoane a câte 20 litri de dezinfectant de suprafețe și 37 de lămpi UV-C pentru dezinfecție aer, materiale care au fost donate în cursul acestei toamne către mai multe spitale din județele Alba, Cluj, Hunedoara și Mureș.

Joi, 17.12.2020, în prezența reprezentaților cluburilor participante și a beneficiarului, a avut loc donația oficială către secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia a aparatului de ventilare mecanică de ultima generație Lyra X2, împreună cu 5 lămpi UV-C de dezinfecție aer, bunuri în valoare totală de peste 100,000 lei.

„Acest ventilator este de o importanță esențială pentru pacienţii suferinzi de simptome grave cauzate de COVID-19, pentru că ei dezvoltă insuficienţă respiratorie severă şi ajung în imposibilitatea de a respira singuri, iar aparatul le furnizează oxigenul necesar pentru a ai menţine în viaţă. Ne-am reunit forțele prin implicare și solidaritate și suntem bucuroși că efortul nostru se materializează astăzi prin această donație care va ajuta la salvarea unor vieți. Vom conținuă să susținem comunitatea în această perioadă de cumpănă. Mulțumirile noastre se îndreaptă către sponsori și către toate celelalte 14 cluburi Rotary participante, fără aportul cărora acest proiect nu ar fi putut fi realizat.” a transmis președintele Rotary Club Alba Iulia, domnul Florin Secașiu.

Pentru finanțarea și implementarea acestui proiect, Rotary Club Alba Iulia a avut alături un grup de cluburi partenere, astfel aducându-și aportul: Rotary Club Sebeș, Rotary Club Blaj, Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis, Rotary Club Cluj Hoia, Rotary Club “Floare de colț” Abrud-Câmpeni, Rotary Club Aiud, Rotary Club Tg Mureș, Rotary Club Deva Castrum, Rotary Club Turda, Rotary Club Hunedoara, Rotary E-club Renașterea Tg. Mureș, Rotary Club Câmpia Turzii, Rotary Club Cugir Anima Mundi, suportul internațional venind din partea Rotary Club Lviv-Zamok (Ucraina). O contribuție financiară semnificativă a avut-o și Districtul Rotary 2241 România și Republica Moldova.

Cluburile Rotary sunt organizaţii non-guvernamentale care de-a lungul timpului au iniţiat, dezvoltat sau sprijinit financiar un număr foarte mare de proiecte, în multe cazuri în parteneriat cu cluburi rotariene din alte ţări. Beneficiarul acestor proiecte a fost întotdeauna comunitatea.