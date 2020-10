FOTO: Rezultate de excepție pentru CS Unirea Alba Iulia, CS Universitatea Alba Iulia și CS Zamolxis Alba Iulia | Record de participanți la Campionatul Național de Powerlifting

Campionatul Național de Powerlifting, juniori II, juniori I, seniori și masters, masculin și feminin, a însemnat o adevărată provocare atât din punct de vedere organizatoric, cât și sportiv, țininând cont de circumstanțele speciale ale acestei perioade.

Competiția a avut loc în Băile Herculane, la sala de sport “Alexandru Duicu”, organizată de Federația Română de Powerlifting (ce are sediul în Alba Iulia), în parteneriat cu MTS, Primăria Băile Herculane și CS Powerlifting Herculane. Organizarea acestei ediții a Naționalelor a reprezentat practic cel mai important obiectiv al anului 2020, înregistrându-se un record de participanți, lucru care vorbește de la sine despre reușita acțiunii (felicitări pe această cale pentru conducerea FRP). Din Alba au fost prezenți reprezentanți ai cluburilor Unirea Alba Iulia, Universitatea din Alba Iulia și CS Zamolxis, ce au realizat performanțe deosebite, rezultate pe care le prezentăm în cele ce urmează:

CS Unirea Alba Iulia:

*Andrei Irimie (categoria 83 kilograme) – patru medalii de aur obținute lejer, este pentru a 10-a oară campion național, medalii de aur consecutive cucerite într-un deceniu;

*Daniel Ordean (cat +120 kilograme), revenire spectaculoasă după transferul la CS Unirea, 4 locuri doi la seniori (327.5 kilograme la genuflexiuni, 242.5 kg – împins din culcat și 275 kg la îndreptări);

*Alexandru Catarambă (cat. +120 kilograme) – a ratat la proba de împins din culcat și a obținut locul 4 la seniori la genuflexiuni (310 kg) și îndreptări (220 kg) iar la juniori două locuri întâi;

*Alexandru Cazacu (categoria 120 kg): locul întâi la genuflexiuni (290 kg), locul întâi la împins din culcat (190 kg), locul doi la îndreptări (240 kg) – la seniori, iar la juniori – 4 locuri întâi; *Laurențiu Avram nu a efectuat deplasarea, iar Andrei Cioflică s-a accidentat la spate;

CS Universitatea din Alba Iulia:

*Sorin Cazacu (cat. +120 kg): locul 3 la genuflexiuni (325 kg), la împins din culcat a ratat cele trei încercări la 270 kg și astfel nu s-a clasificat la total;

*Carlos Tat (cat. 74 kg) – a reușit la seniori (deși nu are decât 17 ani) să obțină un loc 2 la genuflexiuni (172.5 kg), locul 3 la împins (100 kg), locul 3 la îndreptări (175 kg) și locul doi la total. De asemenea, a câștigat Openul juniorilor 2. “O surpriză pentru ceilalți concurenți, dar nu pentru mine întrucât am început să-l antrenez personal din luna ianuarie a acestui an și și-a îmbunătățit performanțele cu circa 50 kilograme pe probă”, a sintetizat antrenorul Ovidiu Pănăzan;

*Mălina Floca (cat. 63 kg): patru medalii de aur la senioare și câștigătoare la Open senioare. (110 kg genuflexiuni, 112.5 kg îndreptări);

*Paul Bejenariu (cat. 93 kg): comportare foarte bună, deși junior a cucerit medalia de bronz la împins din culcat (classic seniori), cu 145 kg ridicate, iar la juniori 1 a obținut patru medalii (trei de aur și una de argint);

*Ioan Voina (cat. 120 kg) – debutant, doctor în specialitatea topografie-cadastru, a reusit să își îmbunătățească cele mai bune rezultate personale și a realizat 4 locuri 6 la seniori, cat. 120 kg classic; pentru sportivii ambelor cluburi antrenor este Ovidiu Pănăzan, acesta transmițând mulțumiri pe această cale conducătorilor Corneliu Mureșan (CS Unirea Alba Iulia) și Bogdan Duma (CSU Alba Iulia);

CS Zamolxis Alba Iulia:

Au particpat Călin Androne (antrenor Andrei Cioflică) – două medalii de bronz la seniori, Alberto Covaci (debutant, viitor promițător, antrenat de Ioan Frățilă) și Mihai Toacsan – care cu un culoar favorabil a reușit 4 locuri întâi la juniori mici (antrenor Ioan Frățilă). În acest context, Federația Română de Powerfting mulțumește partenerilor (MTS, Primăria Băile Herculane și CS Powerlifting Herculane) și sponsorilor (Mens Mentis, Weider Romania, Aldaro Total Pack, Pensiunea Holiday Maria, Pantano, Micromatic, Kiss FM) pentru implicare.

“Următoarea competiție națională, cuprinsă în calendarul oficial al FRP, este Campionatul National de Împins din Culcat (singura probă), juniori II, juniori I, seniori și masters, masculin și feminin, estimată a se desfășura la sfârșitul lunii noiembrie, în funcție de evoluția situației create de noul coronavirus”, a declarat Ovidiu Pănăzan, președintele Federației Române de Powerlifting.