FOTO: Reprezentativa României de volei feminin se pregătește în Polivalenta din Blaj | Iarina Axinte și Raisa Ioan, în efectivul „tricolor”

Ediția a 12-a a Campionatului Munților Apuseni va debuta în 15/16 iulie, iar la start nu se va regăsi comuna Lupșa (finalistă anul trecut la seniori), sancționată pentru abateri disciplinare, finalele fiind prevăzute în 6 august.

Noutatea este participarea în premieră a reprezentantei comunei Livezile, antrenor Marius Călușer.

Competiția de fotbal pe teren redus, adresată zonei rurale este organizată pentru două categorii de vârstă, una pentru jucători seniori și una pentru juniori Under 17 (2007 și mai tineri), iar o comună poate participa doar dacă are echipe la ambele categorii. După o pauză cauzată de pandemia de coronavirus, anul trecut, cu 28 de echipe la start, campioane au fost Albac (copii) și Poiana Vadului (seniori, al doilea an la rând), finalele disputându-se la Ciuruleasa.

În 2023 s-au înscris 13 echipe, repartizate în 4 grupe, jocurile urmând să se dispute în weekend.

Program: *grupa A: Poiana Vadului, Sălciua și Avram Iancu (meciurile sunt duminică, 16 iulie, la Poiana Vadului); *grupa B: Sohodol, Bucium și Vidra (duminică, 16 iulie, la Vadu Moților);

*grupa C: Bistra, Roșia Montană, Albac și Livezile (participantă în premieră), cu partide prevăzute sâmbătă, 15 iulie și duminică, 16 iulie, la Bistra;

*grupa D: Vadu Moților, Arieșeni și Ciuruleasa (duminică, 16 iulie, la Vadu Moților).

În faza a doua a grupelor se vor forma două grupe a câte 4 echipe (se califică din faza întâi primele două clasate), după cum urmează: grupa I (A1, B2, C1, D2) și grupa II (A2, B1, C2, D1), cu partide prevăzute în 29 și 30 iulie. Ultimele dispute vor avea loc la Bistra, sâmbătă, 5 august – semifinalele, respectiv duminică, 6 agust, finala mica și finala mare.