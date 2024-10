Foto: reprezentanții Enso Dojo Alba Iulia, la un seminar internațional de arte marțiale, la Satu Mare

Reprezentanții clubului Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la un seminar internațional de arte marțiale, la Satu Mare

Zilele trecute, reprezentanții clubului Enso Dojo Alba Iulia au fost prezenți la un important seminar de arte marțiale, la Satu Mare. În evenimentul internațional au fost implicați peste 100 de fani ai artelor marțiale, din diferite stiluri (shotokan, jujitsu, kyokushin, judo, kempo, aikido), din 5 țări (Franța, Suedia, Anglia, Ungaria și România). Acțiunea, condusă de Tani Gawa Shodai Soke – Daniel Blanchet 10 Dan, președintele federatiei ADIA, s-a desfășurat în Sala de sport a școlii „Avram Iancu”, iar echipa albaiuliană a fost formată din Andreea Aldea, Vladimir Henegar, Vlad Cioara, Sergiu Szatmari, Andrei Henegar și Nicoleta Panait. În cele 5 ore de antrenament, participanții au avut onoarea de a lucra cu un alt lector în fiecare oră, rezultând o experiență aparte din toate punctele de vedere.

„Am trăit un eveniment deosebit, unde am putut beneficia de vasta experiență a lectorilor cu care am lucrat și am avut ocazia să vedem alte perspective și viziuni asupra artelor martiale, totul desfășurat într-o atmosferă încărcată de spiritul budo. Mulțumim shihan Ovidiu Bastea și sensei Oana Bastea pentru că ați fost alături de noi și pentru cunoștințele împărtășite, mulțumim sensei Nyesti Csaba pentru invitație și pentru aceasta oportunitate, mulțumim părinților pentru încrederea acordată”, a precizat sempai Nicoleta Panait (1 dan), reprezentantul Enso Dojo Alba Iulia.

Pentru competitorii din Cetatea Marii Uniri vor urma în luna octombrie, participări la două competiții internaționale, cu participanți din peste 10 țări, Romanian International Cup (sâmbătă, 5 octombrie, la Sibiu), respectiv Romanian Open Bucharest Challenge Cup (în 26 octombrie). Sunt primele concursuri din această toamnă pentru sportivii de la Enso Dojo Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI