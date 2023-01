FOTO| Răspunsul primit de un bărbat din ALBA de la Protecția Animalelor, după ce o persoană a aruncat 5 căței la GUNOI

Răspunsul primit de un bărbat din ALBA de la Protecția Animalelor, după ce o persoană a aruncat 5 căței la GUNOI

Un bărbat din Alba a publicat, în mediul online, un răspuns primit de la Inspectoratul Județean de Poliție, Biroul pentru Protecția Animalelor, unde i se aduce la cunoștință că o petiție depusă de acesta a fost clasată.

Motivul, spun autoritățile, ar reprezenta faptul că nu au fost constatate fapte de natură penală, după ce o persoană ar fi abandonat cinci căței.

„Exemplul de mai jos e doar unul din motivele pentru care lucrurile in Romania nu se indreapta pozitiv.

De ani de zile cainii (cu sau fara stapan) se gestioneaza fara nicio logica. Maidanezii se captureaza si se introduc in ecarisajele din primarii unde dupa 2 saptamani se eutanasiaza, in timp ce cainii cu “stapan” se inmultesc necontrolat, generand alte generatii de maidanezi. Comparat, arata exact ca un sistem de minare a criptomonedelor. Un sistem care suge sume enorme de bani si care in acelasi timp nu numai ca nu rezolva problema, ci o si amplifica.

Iar proprietarii de caini NU SUNT VINOVATI pentru ca nu isi sterilizeaza si isi abandoneaza animalele. VINOVATE sunt autoritatile care nu sanctioneaza asta.

Noi, romanii, facem diferente intre natia noastra si popoarele “civilizate” din vest. Sa va spun ceva. NU exista nicio diferenta intre noi si nemti de exemplu. Doar ca neamtul e civilizat fortat. A incalcat legea, e sanctionat aspru. Nu cu amenzi de 20 de euro, ci sute-mii. Ce face neamtul in cazul asta? Pai nu mai face alta data pentru ca din cauza unui chistoc aruncat pe strada, nu mai pleaca in Palma de Mallorca anul asta.

Concluzia, pe om il civilizezi prin crearea de legi si sanctiuni aplicabile.

Revenind la exemplul de mai jos, in urma cu ceva timp am sesizat Politia Animalelor cu privire la abandonarea a 5 catei sugari intr-un tomberon din centrul orasului. Am localizat si cateva camere de supraveghere care erau centrate pe zona tomberoanelor. Fiind obligati sa inceapa o ancheta, au reusit sa identifice persoana care a abandonat. Iar raspunsul lor catre mine a fost: NOI PUTEM, DAR NU VREM!

Atat timp cat autoritatile nu aplica sanctiuni, NU O SA SE SCHIMBE NIMIC. Pot exista sute de ONG-uri care o sa incerce imbunatatirea lucrurilor, insa concret nu va exista schimbare.

PS: O pereche de caini nesterilizati, in 6 ani, poate produce aproximativ alti 60000 de caini.”, a scris bărbatul, în mediul online.