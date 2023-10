FOTO| Profesori de la Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” din Cugir, vizită de studiu în Norvegia: Vor fi implementate noi direcții de efectuare a practicii la agenții economici

Școala Tehnică Holcim, lansată de Holcim România, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții de pe piață, continuă înscrierile pentru o nouă generație de tineri care doresc să se specializeze în sectorul construcțiilor. Programul de școlarizare are titlu gratuit și este recunoscut de către Ministerele Muncii și al Educației.

Programul educațional se adresează absolvenților de liceu cu profil tehnic sau real dornici să se pregătească profesional pentru industria materialelor de construcții.

La Școala Tehnică Holcim din Aleșd, cei 20 de elevi tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani vor avea asigurate: burse de merit, cazare și masă, transport, toate materialele necesare studiului și echipamentul individual de protecție.

Cel mai important este că, la finalul anilor de studiu, absolvenții vor primi o diplomă cu calificarea de Tehnician în industria cimentului și un loc de muncă în una dintre locațiile Grupului Holcim Romania.

„Căutăm tineri care doresc să descopere lucruri noi, curioși și ambițioși, pregătiți să își dezvolte cunoștințele tehnice, să învețe ce înseamnă munca în echipă și colaborarea cu profesioniști. Programul educațional are menirea de a pune, pe perioada a doi ani de studii, bazele viitoarei cariere în industria construcțiilor pentru viitorii absolvenți ai Școlii Tehnice.“ – este mesajul transmis de Florina Rusneac, Manager Resurse Umane și Coordonator Școala Tehnică Holcim.

Ce vei învăța?

Modulul teoretic include cursuri tehnice, precum procesul și tehnologia de fabricare a cimentului, mentenanță mecanică, preventivă, electrică, calitate, tehnologia prefabricatelor, SSM și mediu, dar și cursuri generale precum matematică, fizică, chimie, limbi străine (engleză), desen tehnic, IT. Toate cunoștințele teoretice dobândite vor putea fi aplicate de cursanți în fabricile Holcim și Somaco și a stațiilor de betoane Holcim, în cadrul unor module de practică supervizate de mentorii companiei.

Cum te înscrii?

Documente necesare: scrisoare de motivație, copie CI, certificat naștere, certificat căsătorie (dacă este cazul), diplomă de bacalaureat / adeverință de absolvire, foaie matricolă a celor 4 ani de liceu, adeverință de la medicul de familie.

Cei selectați pentru programul educațional vor parcurge și o perioadă de examinare. Pe 22 august, vor susține un examen scris, cu cerințe din matematică, fizică și chimie, apoi în zilele de 23 și 24 august vor parcurge o evaluare profil psihologic, un interviu și o evaluare orală de cunoștințe în limba engleză.

Bibliografie:

Matematică I. Operații cu numere reale a. Puteri b. Radicali c. Calcul algebric II. Ecuații de gradul I, II și III III. Funcții de gradul I și II. Operații cu funcții. IV. Elemente de trigonometrie a. Funcțiile sin, cos, tg, ctg b. Formule trigonometrice fundamentale c. Ecuații trigonometrice V. Calcule cu procente VI. Sisteme de ecuații VII. Elemente de geometrie plană și în spațiu a. Calculul perimetrelor, ariilor, volumelor b. Corpuri geometrice și formule de calcul în corpuri geometrice c. Desfășurarea corpurilor geometrice

Fizică I. Principiile mecanicii Newtoniene și tipuri de forțe II. Legea lui Newton III. Masă și greutate (Definiție. Formule de calcul) IV. Forțe gravitaționale și acceleratii gravitaționale (Definiție. Formule de calcul) V. Lucru mecanic. Putere mecanică. Energie mecanică. (Definiție. Formule de calcul) VI. Echilibrul corpurilor VII. Sistemul internațional de unități de măsură. Multipli și submultipli. VIII. Legea lui Ohm a. Condensatoare b. Rezistență c. Electromagnetism. Câmpul magnetic d. Inducția electromagnetică IX. Transferul de căldură. Convectie. Radiație. X. Legea transformării izoterme, izocore, izobare. XI. Principiul I și II al termodinamicii

Chimie I. Simbolurile elementelor chimice II. Valența elementelor III. Solide a. Cristaline b. Metalice c. Ionice d. Covalente e. Moleculare IV. Lichide a. Structura b. Soluții c. Concentrația molară V. Acizi și baze. Proprietăți VI. Gaze. Starea gazoasă. Transformări de baza. VII. Clasificarea substanțelor chimice VIII. Clasificarea reacțiilor chimice IX. Combustibili

Examinarea va avea loc la Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleșd (str. Ciocârliei, nr.4, cod poștal 415100, jud. Bihor). Rezultatele finale se vor afișa pe 25 august.

Cei care doresc să se înscrie la Școala Tehnică Holcim din Aleșd o pot face online, pe site https://www.holcim.ro/ro/cariere/programe-educationale/scoala-tehnica, la secretariatul Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Aleșd sau prin WhatsApp la numărul de telefon 0758-016.284.

Scanând codul QR de mai jos viitorii specialiști Holcim sunt invitați să se înscrie în grupul de WhatsApp al Școlii Tehnice Holcim și să obțină astfel informații suplimentare.