FOTO. Prima zi de școală, cu emoții, revederi și mult entuziasm, la Școala Profesională Germană Alba

În septembrie 2013 a avut loc inaugurarea Școlii Profesionale Germane Alba, care funcționează într-o clădire a Colegiului Tehnic „Alexandru Domșa”.

În anul școlar 2018-2019, 208 de elevi au urmat cursurile Școlii Profesionale Germane Alba, iar în acest nou an școalr un număr de 77 de elevi s-au înscris la una dintre specializările școlii: electromecanic utilaje și instalații industriale; operator CNC și modelier.

Pe lângă multe alte benficii, elevii SPGA beneficiază de o bursă lunară de 400 de lei: 200 de lei din partea statului și 200 de lei din partea partenerilor economici la care aceștia își desfășoara practica în cei 3 ani de studiu.

Dintre partenerii economici amintim: STC & STA Sebeș, IPEC S.A., SOLINA și SATURN S.A.

Alături de micii elevi profesioniști au fost astăzi prezenți părinți, cadre didactice, reprezentanți ai Consiliului Județean Alba care sunt adevărați promotori ai învățământului dual, precum si reprezentanții partenerilor economici ai Școlii Profesionale Germane Alba.

Carmen Sînc, directorul Școlii Profesionale Germane Alba, le-a urat bun venit elevilor săi și a ținut să sublinieze că „E o bucurie că încet încet creștem, am început acum 6 ani, suntem în al 7-lea an. De la puțin, am crescut, am ajuns în acest an școlar să avem 127 de elevi, dintre care 77 sunt în cele 3 clase de a IX-a.

Vă felicit că ați ales acest drum, pentru că învățământul profesional, și în special cel dual, este o oportunitate, nu este o alegere greșită cum adesea este catalogat. Este o oportunitate pentru că pe parcursul celor 3 ani, în cadrul stagilor de pregătire practică pe care le veți efectua la operatorii economici parteneri în acest proiect, veți învăța în condiții reale de muncă și pe lângă asta, aveți o bursă profesională destul de consistentă, cu condiția să veniți la școală…”

Georgiu Cosmin Daniel, reprezentantul companiei STC & STA Sebeș le-a transmis elevilor „Mă bucur să fiu aici alături de un număr mare de elevi, în special de faptul că îi avem alături nu doar pe boboci, ci și pe colegii mari mari din clasele a XI-a, asta spune multe despre calitatea învățământului de la Școala Profesionala Germană Alba Iulia. În calitate de partener, Compania Star Transmission continuă acest parteneriat și sprijină acest sistem dual.

La noi în companie, atât la Sebeș cât și la Cugir, găsiți toate condițiile necesare dezvoltării atât profesionale cât și personale… Anul acesta au devenit colegi de-ai noștrii, dintre foștii voștrii colegi, un număr de 25 de persoane, acum angajați STC și STA, iar eu sunt foarte mândru pentru această realizare, atât a școlii cât și a companiei.”

Doamna Gabriela Rus, din partea Consiliului Județean Alba, le-a urat eleviilor un an școlar plin de realizări și „Aș dori să vă felicit că ați ales să urmați cursurile acestei școli și să le mulțumesc de asemenea profesorilor implicați 100% în acest proiect pentru că vă formează atât ca și profesioniști dar și ca oameni adevărați. Noi, Consiliul Județean, sprijinim în continuare acest tip de învățământ profesional dual.”

Colectivul profesoral, partenerii economici, alături de Consiliul Județean Alba și Inspectoratul Județean Alba le urează mult succes micilor preofesioniști în anul școlar 2019 – 2020, cu rezultate deosebite și roade bogate!

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a.

În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%.

În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 26%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 74%.

În al treilea an de învățământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în și mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.