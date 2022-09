FOTO| Pompierii din cadrul ISU Alba din nou pe podium: Mai multe trofee obținute la Concursul Internațional „Scări”

FOTO| Unboxing educațional la școala smart din Ciugud: Noi „ustensile” destinate educației digitale

Începerea anului școlar 2022-2023 vine cu noi echipamente IT la școala smart din Comuna Ciugud, printr-un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

„La școala din Ciugud am despachetat, astăzi, noile „ustensile” smart destinate educației digitale. Camere pentru videoconferință moderne, tablete pentru elevi, laptopuri și tablete grafice pentru toți profesorii.

Chiar dacă suntem prima școală smart din mediul rural din România, trebuie să ținem pasul cu evoluția tehnologiei. De aceea, am scris un proiect și am obținut o finanțare europeană pentru dotarea școlii cu noi echipamente IT.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională”, au transmis reprezentanții primăriei Ciugud.