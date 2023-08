FOTO: Polițiștii și jandarmii din Alba, în mijlocul evenimentelor de la Alba Iulia. Sfaturi și recomandări pentru participanți

Avocații din Alba amenință cu PROTESTE și paralizarea actului de JUSTIȚIE dacă se va majora contribuția CASS

Consiliul Baroului Alba respinge ferm si dezaprobă intenția Guvernului de a impune măsuri fiscale care ar stabili in sarcina avocaților și a celorlalte profesii liberale o sarcina fiscala enormă prin modificarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal în sensul plații unei contribuții CASS neplafonat.

Asemenea modificari nu sunt decat expresia unei flagrante inechitati sociale, discriminand in mod nejustificat corpul profesional al avocatilor si celelalte profesii liberale.

Excluderea avocatilor din categoria persoanelor care plătesc contribuția CASS in funcție de plafonul aplicabil stabilit de lege, încalcă dispozitiile art.16, art.44 , art.45, art.47 si art.56 din Constitutia Romaniei.

Majorarea contributiei CASS va avea un un impact economic deosebit de grav asupra intregului corp profesional al avocaților cu repercursiuni grave in activitatea de apărare a drepturilor si interesele cetățenilor.

Baroul Alba, alaturi Uniunea Nationala a Barourilor din România si celelalte barouri din tara, manifesta deplină deschidere la un dialog instituțional si solicită in mod imperativ Guvernului Romaniei sa nu adopte proiectul de act normativ vădit discriminatoriu.

In condițiile in care Guvernul nu va da curs solicitării noastre, vom iniția forme de protest care vor duce la paralizarea actului de justitie.

Baroul Alba isi exprima speranta ca încă ne aflam intr-un stat de drept in care Guvernul și ceilalți factori decizionali au obligația de a respecta rolul avocatului in sistemul judiciar si social și că nu ne îndreptăm spre un stat totalitar in care rolul avocatului este unul decorativ.

Decan, Av.dr. Mihai BACO