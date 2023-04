FOTO| Polițiștii din Teiuș alături de copii în cadrul programului „Școala Altfel”: Peste 50 de elevi au aflat ce presupune meseria de polițist

O amplă acțiune de ecologizare a avut loc la Alba Iulia. Peste 400 de elevi de la Școala ”Mihai Eminescu” au curățat malurile râului Ampoi, în cadrul ”Săptămânii verzi”.

Marți, 25 aprilie 2023, a avut loc o amplă acțiune de ecologizare pe malul râului Ampoi în Alba Iulia, în cadrul programului național „Săptămâna verde”. Aceasta a fost organizată de Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia, în parteneriat cu Asociația „Lions Club Alba Iulia Gemina” și RER VEST Alba Iulia.

Au participat aproximativ 450 de elevi și cadre didactice, din clasele: II A, III A, III B, III D, IV A, IV B, IV C, IV E, V B, V C, VI C, VI D, VI E, VII A, VIII A, VIII B, VIII C, VIII D, coordonați de profesorii pentru învățământul primar: Miclea Lucreția, Radu Nicolae, Vlădău Alexandrina, Cotruța Raluca, Buda Andra, Buda Carmen, Clamba Alina, David Kinga Bella și profesorii: Sava Corina, Furdui Mirona, Arsu Ștefania, Mitru Mihaela, Maxim Veturia, Grad Emilia, Albu Cristina, Bojor Ana-Maria, Constantin Adriana, Oprean Ancuța Laura.

Din partea Asociației „Lions”, activitatea a fost coordonată de Curca Alexandru, Lazăr Adrian, Binder Valentin, David Mihail.

Elevii au participat cu entuziasm, având convingerea că au adus un zâmbet pe chipul Pământului, greu încercat de efectele poluării.