FOTO: Peste 70 de saci de gunoi au adunat, sâmbătă, elevii Colegiului ”David Prodan” din Cugir

Elevii Colegiului ”David Prodan” din Cugir au demonstrat că le pasă de natură. Sâmbătă, 30 martie s-au adunat, și-au stabilit obiectivul, s-au mobilizat și au adunat peste 70 de saci de gunoi, cu promisiunea că sâmbătă viitoare vor fi mai mulți. Și în fiecare sâmbătă, până vor curăța toată coasta cu nisip din Vinerea.

”Astăzi, ne-am super mobilizat si am strâns peste 70 de saci de gunoi. Ne-am ales ca obiectiv curățarea în întregime a zonei de sub coasta cu nisip din Vinerea, loc care ne-a demoralizat mult, obiectiv ocolit de toți și catalogat ca fiind o cauză pierdută. Noi vom arăta că se poate, că mai există o șansă, ca noi suntem șansa. Am curățat astăzi mai puțin de 15% din zonă, dar am dat tot ce am putut și o să fim acolo și sâmbăta viitoare *și în toate sâmbetele de acum încolo, până o să vedem zona aceea curată*. Sâmbăta viitoare, aceeași oră, același loc, dar hai să fim mai mulți de data asta!”, au scris pe pagina de Facebook.