FOTO: Pe “Cetate”, Sărbătoarea fotbalului judeţean 2019 și festivitatea de premiere! Vezi laureatele și golgheterii competițiilor organizate de AJF Alba

Astăzi, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, a avut loc festivitatea de premiere a competițiilor fotbalului amator din județ, în preambului finalei Cupei României, faza județeană, dintre Voința Stremț și CS Universitatea Alba Iulia (ora 18.00), ce pune punct stagiunii 2018-2019 în fotbalul amator din Alba, într-un mod spectaculos.

O manifestare organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba, devenită deja tradiție (anul trecut a avut loc la Galtiu), „Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale (10 campionate), dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate.

Dar iată premiile oferite de Asociația Județeană de Fotbal Alba:

*Liga a IV-a: AFC Sportul 2015 Petrești – campioană, Voința Stremț – locul doi, CIL Blaj – locul trei;

*Liga a V-a, Seria 1: ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004 – campioană, Inter Unirea – locul doi, ACS Băgău – locul trei; Seria a 2-a: CS Universitatea Alba Iulia – campioană, Hidromecanica Șugag – locul doi, Tineretul Șona – locul trei;

*Juniori Under 19: Olimpia Aiud – campioană, CS Zlatna – locul doi, CIL Blaj – locul trei; AFC Micești – locul întâi în play out 1; CIL Blaj – locul întâi în play out 2;

*Juniori Under 17: CSȘ Blaj – campioană, Metalurgistul Cugir – locul doi, AFC Unirea 1924 Alba Iulia – locul trei;

*Juniori Under 15: Industria Galda – campioană, LPS Sebeș – locul doi, Unirea Juniors Alba Iulia – locul trei (meciurile se dispută sâmbătă, la Galda de Jos); campionat preliminar: AFC Unirea Alba Iulia – câștigătoarea Seriei 1; CSȘ Blaj – câștigătoarea Seriei a 2-a; AFC Metalurgistul Cugir 1939 – câștigătoarea Seriei a 3-a;

*Juniori Under 13: ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei – campioană, Juniorul Aiud – locul doi, Unirea Alba Iulia – locul trei; Unirea Juniors Alba Iulia – locul întâi în play out 1; Fortuna Lunca Mureșului – locul întâi în play out 2;

*Juniori Under 11: AFC Unirea 1924 Alba Iulia – campioană, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei – locul doi, Juniorul Aiud – locul trei; Unirea Juniors Alba Iulia – locul întâi în play out;

*Juniori Under 10: ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei – campioană, Juniorul Aiud – locul doi, Navobi Alba Iulia – locul trei;

*Juniori Under 9: AFC Unirea 1924 Alba Iulia – campioană, ACS Juniorul Aiud “Alb” – locul doi, ACS Juniorul Aiud “Albastru” – locul trei;

*Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” Under 8: Navobi Alba Iulia – campioană, ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei – locul doi, CSC Bistra – locul trei;

*Trofeul Fair Play: Navobi Alba Iulia – Liga a IV-a; Limbenii Limba – Liga a V-a, Seria 1; Viitorul Răhău – Liga a V-a, Seria a 2-a;

*Golgheteri: Liga a IV-a: Alin Sorin Cîmpean (CS Zlatna) – 32 de goluri; Liga a V-a, Seria 1: Flavius Călin Toncian (ACS Băgău) – 38 de goluri; Liga a V-a, Seria a 2-a: Petru Lazăr (Hidromecanica Șugag) – 31 de goluri; juniori, Under 19: Andrei Ovidiu Bodogae (Olimpia Aiud) – 66 de goluri; juniori, Under 17: Mihai Dăscălescu jr. (Unirea Alba Iulia) – 5 goluri; juniori, Under 15: Mihail Sebastian Mateica (Viitorul Aiud) – 20 de goluri; juniori, Under 13: Cătălin Balea (CS Zlatna) – 35 de goluri; juniori, Under 11: Dragoș Popa (Juniorul Aiud) – 35 de goluri; juniori, Under 10: Andrei Vlad Iosif (CSO Cugir) – 29 de goluri; juniori, Under 9: David Ponoran (AFC Unirea 1924 Alba Iulia) – 77 de goluri; Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” Under 8: Nicolae Sîrbu (ACS Juniorul Aiud) – 16 goluri;

*Cupa României: Voința Stremț sau CS Universitatea Alba Iulia (câștigătoare și finalistă), jucătorul finalei Cupei României; arbitrii și observatorul finalei. Premiile constau în trofee, diplome, medalii, tricouri și mingi, în funcție de performanțele realizate.