FOTO: Olimpic Zărnești – CSU Alba Iulia 3-3 (2-2), în meci amical, pe sintetic | Bolojan și Vasinc, goluri la debut

Profitând de faptul că este acasă, la Alba Iulia, în vacanță, după ce a câștigat titlul de campion în China, l-am provocat pe Nicolae Stanciu la un dialog, o trecere în revistă a anului precedent, a obiectivelor sale în 2023, dar mai ales la o discuție despre fotbalul din muncipiul reședință de județ, respectiv Unirea Alba Iulia, echipa sa de suflet, de unde a plecat în 2011, în urmă cu aproape 12 ani, la FC Vaslui.

Pe lângă faptul că vrea să-și încheie cariera în “alb-negru”, din discuția purtată a reieșit o idee clară, respectiv că autoritățile locale trebuie să facă mult mai mult, atât pentru echipă, pentru centrul de copii și juniori, dar mai ales pentru infrastructura sportivă, în speță Stadionul “Cetate”, care “arată mai rău decât acum 15 ani. Parcă mergem înapoi, nu înainte”.

Internaționalul român cotat actualmente la 6,5 milioane de euro pe site-ul transfermarkt.de a avut în 2022 un an de senzație, evoluțiile sale la nou-promovata Wuhan Three Towns (10 goluri și 12 pase decisive în 27 de partide) aducându-i aprecieri unanime, dar și titlul de cel mai bun fotbalist român al anului în anchetele tradiționale. Stanciu reprezintă un nume imens pentru istoria Albei: a ajuns căpitanul primei reprezentative, a cucerit 12 trofee la nivel de cluburi, fiind primul jucător plecat din fotbalul județean care a evoluat la un turneu final (în 2016, Campionatul European din Franța) și totodată singurul român care a câștigat campionatul în 4 țări diferite (România, Belgia, Cehia, China). În același timp, grație transferurilor sale, fotbalistul originar din Craiva a devenit principalul sponsor al “alb-negrilor” ce au trăit până vara trecută în proporție covârșitoare de pe urma banilor încasați. Ar fi vrut ca în această iarnă să revină în Europa, probabil la Slavia Praga, pentru a fi mult mai aprope de familie, anul petrecut în China fiind istovitor din acest punct de vedere, însă pretențiile clubului chinez au blocat tranzacția.

– Cum a fost anul 2022 pentru Nicolae Stanciu?

– Cred că a fost cel mai bun an al carierei mele și nu neapărat prin prisma cifrelor pe care le-am avut la echipa de club, aici mă refer la trofeele individuale, unele pe care nu am reușit să le câștig în anii precedenți. Asta m-a bucurat destul de mult, iar cireașa de pe tort, să zic așa, a fost cucerirea campionatului în China. Era un obiectiv pentru mine, pentru că aflasem cu puțin timp în urmă că, dacă voi izbuti, voi deveni primul român din istorie cu titluri câștigate în 4 țări diferite. Și de acest lucru sunt foarte, foarte mândru, pentru că știu cât am muncit ca să ajung în punctul acesta. E un sentiment aparte care mă împlinește. Și, după cum am mai zis, dacă ar fi să nu mai pot să joc fotbal mâine, sunt foarte mândru de cariera mea și de ceea ce am realizat până acum.

– Ce-ți dorești în 2023 din punct de vedere fotbalistic?

– În 2003 nu am decât un singur gând și nu vreau să includ echipa de club sau alte chestii. Mă refer doar pe plan fotbalistic, nu familie sau altele, singurul meu țel este să reușim să ne calificăm cu echipa națională la Campionatul European din 2024, îmi doresc mult. Va fi foarte greu, pentru că așa cum vorbește toată lumea și chiar și din punctul meu de vedere nu suntem favoriții grupei. Dar, la fel cum am mai zis, avem o grupă destul de accesibilă. Adică puteam să picăm în alte grupe, cu alte țări, în care probabil șansele noastre erau mult mai mici. Dar cred că este o grupă din care ne putem califica și eu chiar cred cu tărie că putem face acest lucru.

– Ai devenit cel mai titrat jucător din istoria fotbalului din Alba, ca trofee, ca palmares. Ce ne poți spune vizavi de echipa ta de suflet Unirea Alba Iulia?

– Nu știu prea multe amănunte, dar e clar că este ceva diferit față de când am plecat eu, în urmă cu vreo 12 ani. Eu am ajuns să joc și în prima ligă cu Unirea, am văzut ce înseamnă acele meciuri, cum era stadionul și câți fani veneau la meciuri chiar și în Liga a 2-a. Am prins momentele clubului când era foarte bine. Acum, de câțiva ani, sunt în Liga a 3-a și se mențin acolo, și nu prea pot să îmi dau cu părerea de ceea ce se întâmplă. M-am interesat și știu că primăria ajută clubul. Îmi doresc din suflet să poată să facă ceva pentru ca echipa să ajungă cel puțin în Liga a 2-a în următorii ani, pentru că este un club de tradiție, clubul sufletului meu, să zic așa, și îmi doresc foarte mult să-i văd mai sus. Mai mult îmi doresc pentru băieții din oraș care joacă aici, întrucât Alba merită o echipă cel puțin în Liga a 2-a. Și cum am zis, cu sprijinul autorităților, chiar cred că este posibil ca în următorii 2-3 ani să-i vedem mai sus.

*Stadionul “Cetate” arată mai rău decât acum 15 ani!

– Am promis doar 4 întrebări, dar a mai apărut una. Cum te simți în postura de sponsor principal al echipei tale de suflet? Pentru că de 10 ani Unirea Alba Iulia a trăit cu preponderență datorită banilor încasați de pe urma transferurilor tale.

– Nu m-am gândit atât de mult la acest aspect. Eu sunt bucuros în primul rând că mereu de la echipele unde am jucat am plecat pe sume de transfer importante și datorită acestui fapt clubul a beneficiat. Mă bucur că i-am ajutat și sper ca în continuare să reușesc să-i mai ajut și să nu plec niciodată din postura de jucător liber, chiar dacă în multe cazuri pentru fotbaliști e mai convenabil acest acest lucru. Îmi doresc să mai prind câteva transferuri pe sume importante și să ajut și clubul, iar acești bani să se ducă către copii și juniori, către refacerea stadionului, eventual în infrastructură, să zic așa. Să se modernizeze stadionul, pentru că, din ce am văzut arena “Cetate” arată mult, mult mai rău decât arăta acum 10 ani, când am plecat eu. Și chestia asta nu mi se pare normală, pentru că în țară vedem că se construiesc stadioane noi peste tot, iar stadionul nostru de aici arată mai rău decât arăta acum 15 ani. Ne ducem cumva înapoi, nu înainte.

– Ai spus că vrei să mai ajuți Unirea. Te gândești să o faci și din teren cândva?

– Mi-aș dori, dar acum este prematur să vorbim. Îmi doresc, atâta timp cât voi fi bine din punct de vedere fizic, să continuu să joc la un nivel înalt, dar înainte de retragere, să zic așa, sau, cine știe, poate mai repede, mi-aș dori să să mai îmbrac tricoul Unirii și, cum am spus, Unirea să fie într-o ligă superioară celei în care activează acum.

– În final, un mesaj pentru iubitorii fotbalului din Alba.

– Eu n-am mai fost de mult la un meci al Unirii, așa că nu știu câtă lume mai vine la stadion să urmărească meciurile. Nu am ce mesaj să le transmit lor, mai mult ar fi un mesaj pentru autoritățile de aici să facă ceva, să ajute clubul și sportul, în general, în oraș, pentru că sunt foarte mulți tineri talentați. Și, da, probabil dacă ar face lucrul acesta, am vedea și tribunele pline, oamenii s-ar bucura, ar veni din nou la stadion dacă echipa ar reuși să joace într-un eșalon superior, să zic așa. Țin minte că și la Liga a 2-a venea destul de multă lume, chiar dacă meciurile erau duminica dimineața. Jumătate de stadion era plin mereu, iar aici, în Alba Iulia, oamenii iubesc fotbalul și sunt sigur că, dacă Unirea ar fi într-un eșalonul superior, ar veni în număr foarte mare să o susțină, iar emulația în oraș ar fi alta.

Sursa foto: Federația Română de Fotbal