FOTO. O zonă spectaculoasă din Apuseni, căzută pradă firmelor care exploatează lemnul. Atracțiile turistice poluate și distruse

Zona Padiş, situată la limita dintre judeţele Bihor şi Alba, una dintre cele mai spectaculoase zone din Munţii Apuseni, a căzut pradă firmelor care exploatează lemnul. Poienile sălbatice căutate de turişti pentru campare şi punct de plecare pe trasee turistice sunt distruse.

Padiş reprezintă un superlativ al Munţilor Apuseni. În Padiş sunt reunite la un loc peşteri, avene, chei, canioane, pereţi de stâncă, doline, izbucuri, ponoare. Padişul este cea mai vastă zonă carstică a ţării.

Este locul care oferă atracţii turistice pentru toate gusturile. De la plimbări prin păduri bătrâne de molid şi poieni liniştite până la trasee subterane cu grad mare de dificultate. O activitate mai puţin observată de turistul absorbit de frumuseţile Padişului se desfăşoară de asemenea prin poienile izolate ale platoului. Este vorba de păstorit, localnicii din Depresiunea Beiuşului, crişenii, urcând vara cu animalele în Padiş.

Padiş este locul unde găsesti un izbuc din care ţâşneşte o apă rece ca gheaţa, apă care, câteva sute de metri mai încolo dispare din nou în subteran. Este locul unde găsim ponoare care înghit apa şi pe căi necunoscute ajung din nou la lumină într-un alt izbuc. Şi jocul se reia. Numeroasele bolţi de calcar, hăuri întunecate unde apele dispar, îţi trezesc curiozitatea şi imaginaţia”, astfel este descrisă frumuseţea zonei de către site-ul travelguideromania.com

Un iubitor al muntelui din Cluj-Napoca a vizitat recent zona şi a rămas şocat de ceea ce a găsit în Padiş: ”Aşa cum am spus, m-am intors in Padiş sa văd care-i situaţia cu atâtea trasee închise si cu interzicerea camparii. Am înţeles. Pozele de mai jos sunt facute pe platoul de unde se pleacă spre Peştera Cetăţile Rădesei, în Poiana Vărăşoaia. Pe traseu turistic. Acolo era un platou curat, cu iarba verde si loc de campat. Acum in Poiana Vărăşoaia e interzis sa campezi, la fel ca oriunde in Padiş.

Celelalte poze cu bărăcile si cu utilajele sunt facute pe drumul din Poiană Vărăşoaia înspre Platoul Padiş si inspre Ic Ponor. Drumul pe care in urma cu cativa ani mergeam cu masina de oras acum e impracticabil. Unele indicatoarele turistice au fost rupte si îngropate în grămezile de buşteni. E un dezastru natural, într-un parc natural. Lângă indicatorul cu ,,zona de conservare specială” se ridică grămezi de buşteni.

Mai simplu: daca pui un cort de 1,5 m pătraţi seara si-l ridici dimineaţa, iei amendă. Daca iesi de pe drum, iei amendă. Le strici drumul de utilaje. O sa urmeze alte poze si alte drumuri, sa cer explicaţii. Nu am dat de nimeni pana acum. Taietorii nu au vrut sa stea de vorbă. Nu exista panouri cu informaţii despre firmele care exploatează. Doar panourile cu Drum inchis sau Traseu inchis. De noi depinde sa facem ceva ca sa nu fie interzis sa ne vizitam ţara.

Later edit: pentru cei care gasesc explicaţii si scuze, sesizarea nu e aberantă. Normal ca trebuie degajată zona de copacii rupţi de furtuni. Dar depinde mult ce lasi in urma. Încă nu am văzut exploatare forestieră care sa cureţe zona in urma ei. Deocamdată… motorina curge in ape, în pădure sunt roti de tractor, bidoane de motorina, sticle de ulei si de benzină. Deci frustrarea nu vine din faptul ca ei curăţă zona”, a scris Raul Ionuţ, după vizita pe munte.