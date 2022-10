FOTO: O nouă performanță, dansatorii albaiulieni Bianca și Ionuț Ionescu, locul șapte la Campionatul Mondial de Profesioniști

De curând, la Leipzig, a avut loc una dintre cele mai importante competiții de dans sportiv la nivel mondial, World Championship Professional Division Latin, concurs în cadrul căruia România a fost reprezentată de perechea din Alba Iulia Bianca și Ionuț Ionescu (clubul “Life is Dance”).

Cei doi competitori din Cetatea Marii Uniri au reușit un parcurs excelent, clasându-se pe poziția a 7-a și trebuie menționată această performanță întrucât vine după bronzul adjudecat în Ungaria, la Szombathely, la Campionatul European. Bianca și Ionuț sunt primii dansatori din țară care au obținut rezultate atât de bune, atât la nivel european și acum în plan mondial, fiind extrem de aproape (0,25 sutimi) de finala Campionatului Mondial (în semifinale și finală, arbitrii acordă note, sistemul de jurizare fiind bazat pe criterii). Și se mai cuvine amintit un aspect: începând din luna iulie a fost foarte dificil pentru cei doi competitori, cu o pregătire complexă, pentru atingerea a trei vârfuri de formă în vederea celor 3 competitii extrem de importante German Open Championship (august), Campionatul European de Profesioniști Latino (septembrie) și Campionatul Mondial de Profesioniști Latino (octombrie). Dar, mai trebuie precizat un amănunt: dansatorii albaiulieni au efectuat deplasarea în Germania pe cont propriu!

*Regal de dans

Campionatul Mondial din Germania s-a dovedit un regal dansant, un decor magic într-o sală imensă, arhiplină, cu mii de spectatori, un public extrem de elegant, un eveniment extrem de bine organizat.

“Fiecare țară participantă a fost prezentată pe muzică live de vioară, iar defilarea a fost un adevărat spectacol. Întregul moment a fost emoționant și copleșitor și suntem mândri că am reprezentat România și am avut parte de asemenea experiență. Ne-am întors extrem de fericiți și recunoscători pentru locul obținut întrucât probabil cel putin pentru Alba Iulia și judetul Alba am scris istorie in acest sport superb!”, a mai precizat Bianca Ionescu.

*Noi rezultate și gală În decembrie

În paralel, pe lângă pregătirea personală, Bianca și Ionuț au fost implicați și în antrenamentele sportivilor de la club. Și chiar în perioada în care se disputau Mondialele, “Life is Dance” a avut 4 perechi participante la Campionatul de 10 Dansuri de la Brașov (în cadrul acestei competiții s-a desfășurat si Cupa Brașov), rezultatele fiind următoarele Mihnea Acatrinei și Ariana Bumb – locul 3 la Hobby 14-15 ani; Bogdan Dobra și Beatrice Urs – locul 5 la clasa D 14-15 ani; Bogdan Balea și Diana Tima – locul 1 la clasa D Standard 16-35 ani; Robert Pitea și Diana Dicu – locul 7 la clasa C Latino 16-35 ani (urmează la finele acestei luni, un alt concurs, în Cehia, la Brno)

Cum în acest an, ce cuprinde cele mai importante rezultate din carieră pentru Ionuț și Bianca Ionescu, “Life is Dance” Alba Iulia aniversează un deceniu de la înființare, în 16 decembrie este prevăzută o Gală de dans, cu decernare de premii și momente surpriză extrem de spectaculoase.