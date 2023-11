FOTO| O elevă a Colegiului Militar din Alba Iulia a câștigat Premiul III la Concursul național de istorie „1 Decembrie – Ziua Națională a României”

Fiecare concurs de istorie oferă posibilitatea elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” să cerceteze mai amănunțit istoria, să-și valorifice cunoștințele în domeniu, dar și să obțină premii importante. La concursul național de istorie cu tema „1 Decembrie – Ziua Națională a României” elevii colegiului militar, pregătiți de domnul profesor Dan Anca, au avut o comportare meritorie.

Competiția a fost organizată de Divizia 2 Infanterie „Getica”, în parteneriat cu Fundația „Mareșal Alexandru Averescu” și cu sprijinul Consiliului Județean Buzău. Concursul a avut loc sâmbătă, la Baza Aeriană de Instruire și Formare aPersonalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc și s-a desfășurat pe două secțiuni, una dedicată colegiilor naționale militare și o alta, instituțiilor de învățământ preuniversitar din județul Buzău.

Astfel, la secțiunea dedicată elevilor din colegiile naționale militare, eleva fruntaș Lia Iancu, clasa a X-a, a obținut Premiul III.

„Pentru mine concursul de la Buzău a fost o ocazie inedită de a învăța despre istoria poporului nostru, întrucât m-a motivat să aflu cât mai multe în legătură cu personalitățile și evenimentele marcante ce au avut loc pe teritoriul României. De la Tudor Vladimirescu până la mareșalul Antonescu și regele Mihai, am putut cunoaște dramele și reușitele națiunii române și hotărârea oamenilor de a-și ajuta și apăra țara, uneori chiar și cu prețul propriei vieți. Am văzut prin prisma lecturii, sacrificiile ce au fost făcute pentru a crea România așa cum o știm noi, și astfel am căpătat un nou respect față de eroii istoriei noastre. De asemenea, am avut șansa să mă întâlnesc și cu elevi din celelalte colegii militare și civile și am observat dedicarea și pasiunea lor pentru această disciplină minunată, fapt ce m-a bucurat enorm, știind că generația noastră nu va uita trecutul țării noastre. Concursul a reprezentat o experiență de neuitat, provocatoare prin natura ei și frumoasă, datorită oamenilor care au făcut-o posibilă”, a spus Lia.

Elevii fruntaș Tania Damian și Pavel Frățilă au obținut de asemenea rezultate foarte bune pentru prima participare la un concurs național pe teme de istorie, fiind recompensați cu diplome de merit.

„Sunt onorat că în acest an am avut ocazia de a participa la primul meu concurs de istorie, chiar în orașul meu natal, Buzău. Desfășurarea concursului a avut loc la Baza Aeriana Boboc, unde am avut prilejul de a întâlni elevi din celelalte colegii militare.

De asemenea, am avut ocazia de a face un tur al bazei unde am fost primiți foarte frumos de către personalul care ne-a ajutat să descoperim misterele unei astfel de unități militare”, a spus Pavel. Și pentru eleva fruntaș Tania Damian, participarea la acest concurs a reprezentat o experiență deosebită : „m-am simțit onorată să particip la un astfel de concurs. Am concurat cu elevi de la celelalte colegii militare, fapt ce mi-a dat ocazia să cunosc viața de elev militar din mai multe perspective. Personal, am descoperit la Buzău o mentalitate deschisă și o atmosferă plăcută, unde mi-am făcut multe amintiri frumoase care vor rămâne mereu în sufletul meu, fapt pentru care îmi încurajez colegii să participe la astfel de concursuri”, a afirmat Tania.