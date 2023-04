FOTO| Performanță EXTRAORDINARĂ pentru șahistul din Alba, Mihnea Costachi: A câștigat titlul de campion național universitar la blitz

Liderul imbatabil Corvinul Hunedoara a învins pe „Cetate” pe CSM Unirea Alba Iulia, scor 3-0 (1-0), și își confirmă dominația în Seria 9. Nu a fost chiar o victorie de serviciu pentru prima clasată, care a avut emoții la marea ocazie a fostului echipier Roșu (82, ce putea egala), însă hunedorenii s-au impus, la un scor de neprezentare, fără a se forța prea mult.

Corvinul a repurtat a 11-a victorie la rând, al 7-lea succes direct cu „alb-negrii” în ultimii ani (în acest sezon, 12-1 golaveraj) și totodată al 11-lea joc adjudecat împotriva reprezentantelor Albei în acest campionat.

„Regretabil este că am pierdut acest gol din trei faze fixe și normal că sunt total dezamăgit după seria din ultima perioadă. Nu ne-a surprins cu nimic Hunedoara, doar cu lipsa noastră de organizare la fazele fixe. Pare un rezultat mincinos, dar acesta este fotbalul. Corvinul are în plus jucători care pot să facă diferența. Mai sunt 5 jocuri, vedem ce reușim să scoatem și dacă rezultatele ne pot duce la locul doi. Cred că ne lipsesc jucătorii cu experiență pentru a ne propune mai mult„, a spus Marcel Rusu.

Albaiulienii sunt în scădere de turație, cu un punct în ultimele 5 întâlniri și două înfrângeri succesive, fără a marca (0-6 golaveraj)

*0-1, MIN. 24: HERGHELIGIU, gol din penalty, obținut de Fl. Iacob în duel cu Madangi, în stânga careului

*0-2, MIN. 87: GARUTTI marchează cu capul din 2 metri, după un corner de pe stânga

*0-3, MIN. 90+3: M. COMAN, reluare, la un corner executat de Neacșa de pe stânga

M. Lupu (53) – șut de la 18 metri, prins de Raț. Mare ocazie de egalare Indrei (57) – șut puțin alături, după gafa lui Garutti. Contră hunedoreană încheiată cu șutul lui Bradu (58) – din 12 metri, peste. Raț (72) intervine excelent în lateral, la lobul lui M. Coman. Ratare incredibilă a lui Roșu (82), reluare peste din 7 metri, centrarea lui Indrei, inițial s-a cerut penalty la intervenția lui Neacșa.

Uniriștii au avut prima oportunitate (12) – prin Benkirat și Indrei (reluare în plasa laterală). Hunedorenii presează, iar Raț intervine excelent cu piciorul în fața lui Hergheligiu (15). Garutti (43) cap puțin alături

În jur de 700 de spectatori prezenți, între care și o galerie hunedorenă ce a pătruns în arenă în minutul 7. Numeroase modificări în formulele de start la cele două combatante. Hunedorenii au schimbat 5 jucători comparativ cu partida de la Cugir, iar la gazde sunt titulari Benkirat, V. Domșa și Roșu, fiind rezerve Mâlnă, Sebaș și Fetița.

Lovitura de începere va fi dată de Marian Sarmeș, fostul președinte al Unirii Alba Iulia din perioada 2005-2012, când albaiulienii au promovat în Liga 1 și au evoluat ultima dată în Liga 2! Acesta va fi premiat de primarul Gabriel Pleșa.

Trupa lui Florin Maxim și-a arătat forța etapa precedentă, când a câștigat clar la Cugir, scor 4-1, și, cu 10 victorii succesive, este deja campioană a seriei și calificată la barajul de promovare, cu toate că mai sunt 6 întâlniri de disputat.

“Alb-negrii” sunt într-o evidentă scădere de turație, cu un singur punct acumulat în ultimele 4 dispute, după ce au început anul cu două victorii succesive (ultimul succes, în 18 martie, acasă, cu Avântul Reghin, scor 4-0).

Echipe

CSM Unirea: Raț – Bârdea (60, Mâlnă), P. Codrea, I. Grozav (77, Circov), E. Codrea – Benkirat, C. Cristea/ cpt. (71, Agbomonyi) – Indrei, Vl. Domșa (60, Harangozo), Madangi (46, Fetița) – Roșu; rezerve Iovicin, Banienschi, Sebaș, Bordonano. Antrenor Marcel Rusu.

Corvinul: Lefter – F. Iacob, Garutti, A. Vlad, Mar (46, Neacșa) – Mercioiu (55, Curtean), Bradu (73, D. Pop), Chindriş/ cpt., N. Pîrvulescu (46, M. Coman) – Hergheligiu (55, Mitran), M. Lupu; rezerve D. Roman, Pocioian, Elton, Lupușor. Antrenor Florin Maxim.

Arbitri D. Mormeci (Brașov), M. Guran (Brașov), M. Tunsoiu (Șinca Nouă) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), Ov. Tâlvan (Sibiu)

Avertismente: P. Codrea (38) / Mitran (62), Curtean (67)