FOTO| ”Moto Iepurașul” la Cugir: 15 familii nevoiașe din oraș au primit pachete de Paști de la motocicliștii ”Lupii Sigidavei”

VIDEO| Un bărbat stabilit de 28 de ani SUA a revenit în Alba pentru a fi ”păștean”: ”Este o bucurie imensă, o emoție minunată”

Tradiția Păștenilor a început în anul 1948, în satul Vinerea, județul Alba. Povestea acestei tradiții spune că aceasta a luat naștere după ce sătenii au început să se certe pentru rolul de gazdă a sărbătorilor pascale. În urma certurilor, sătenii au stabilit o gazdă, primul Păștean, care la rândul lui își va lua ajutoare pentru a aduce bucuria sărbătorilor în întregul sat.

La împlinirea vârstei de 60 de ani, fiecare sătean din Vinerea primește rolul de Păștean, pentru a duce mai departe tradiția. Anul acesta, zeci de oameni s-au adunat, cu mic, cu mare, la biserica din sat, pentru a împărți colaci și vin tuturor. Alaiul a pornit dis de dimineață de la biserică, îndeptându-se spre casa gazdei, unde s-a oficializat și o slujbă.

După terminarea slujbei, alaiul s-a reîntors la biserică, având desagii plini cu pâine și vin, din care se vor face Paștile ce vor fi împărțite sătenilor.

Un sătean a venit din Statele Unite ale Americii pentru a lua parte la tradiție: ”Vin din Statele Unite, trăiesc în Michigan, într-un orâșel de lângă Detroit și sunt foarte încântat că am putut veni să revăd satul și oamenii. Sunt plecat din 1995, am mai venit în țară, dar mai rar. Ultima dată am venit în 2018. În curând vor venii și copii cu nepoții și se va reuni familia. Pentru mine, să fiu Păștean este o bucurie imensă. Este o emoție minunată.”

”Anul acesta, prin vot, am fost ales să fiu gazda principală a Păștenilor. În fiecare an, din 1948, acest obicei a fost respectat cu strictețe. Le mulțumesc celorlalți Pășteni că au ajutat enorm la realizarea fesrtivităților de anul acesta. Rolul de Păștean îmi aduce o bucurie imensă, este un sentiment măreț, de bucurie. Este o mare cinste să pot duce tradiția înainte.

Mă bucur și mai tare de aceste sărbători pentru că, în sfârșit, am toți copiii alături de mine, au venit fiecare acasă, din zonele țării în care s-au stabilit, ca să ne petrecem Paștele ca o familie.”, a spus Mircea Stoica, gazda Păștenilor de anul acesta.

”Sunt una dintre Păștene și pot spune că este una dintre cele mai mari emoții din viața mea. Este un eveniment deosebit, cu atât mai mult că nu se practică în toaate zonele din țară. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că m-a ținut să pot face parte din acest obicei al satului și este o onoare să fiu astăzi aici. Sper să se păstreze cât mai mult timp acest obicei. Eu, la rândul meu, am transmis acest obicei și fiicei mele, ca și ea să ducă mai departe această tradiție.”, a spus o altă Pășteană.

”Mă simt foarte încântată să fiu aici. Am venit să îmi susțin mama, care anul acesta împlinește frumoasa vârstă de 60 de ani și a intrat în rândul Păștenilor. Mama mea e de-aici, din Vinerea. Am ajutat-o de dimineață cu pregătirile, cu costumul și acum ajut cum pot și aici, la biserică”, au fost cuvintele Andradei, fiica Păștenei.

”Sunt mândră de tatăl meu că a împlinit minunata vârstă de 60 de ani și că putem ține tradiția în picioare. Am început pregătirile cam cu 6 luni înainte, pentru a ne asigura că totul va merge bine astăzi.”, a spus fiica gazdei, Cristina.