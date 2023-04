FOTO| Mesaj de mulțumire pentru pompierii din Alba care au intervenit la incendiul care a cuprins un restaurant din Sebeș: ”Azi mi-a crescut inima, am vrut să-i felicit, dar nu s-a putut”

”Guvernanților, curenta-v-ar să vă curenteze gardurile electrice pentru animale” – Programul pentru garduri electrice împotriva animalelor sălbatice, ”o nouă mârlănie” la adresa românilor

Programul prin care românii pot primi de la stat bani pentru instalarea de garduri electrice este ”o nouă mârlănie” pregătită de administrația fondului pentru mediu, este de părere fostul om politic Ioan Lazăr.

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Lazăr atrage atenția asupra neregulilor programului. Fermierul condamnă faptul că acesta a fost lansat în liniște, iar termenul de depunere este 25 aprilie, iar cei interesați nu au timpul necesar pentru a obține documentele necesare dosarului de aplicare. Problema este cu atât mai gravă întrucât cei interesați să obțină cei 15.000 de lei de la stat sunt în principal oameni de la sate, pentru este mai dificil să folosească internetul și nu se descurcă cu hârțăgoria stufoasă care trebuie obținută de la instituțiile statului. De asemenea, Lazăr atrage atenția că perioada în care oamenii pot depune dosarele coincide cu zilele libere cu ocazia sărbătorilor pascale.

Redăm mai jos, integral, postarea fermierului:

”Guvernanților, curenta-v-ar să vă curenteze gardurile electrice pentru animale. O nouă mârlănie pregătită administrația fondului pentru mediu.

Program de finanțare prin instalarea gardurilor electrice în vederea diminuării conflictelor și reducerii pagubelor cauzate de animalele sălbatice!

Numai că programul a fost lansat în mare liniște și fără tam-tam în 11 aprilie cu termen final de depunere, 25 aprilie. Golănia mare este că în această perioadă au fost atât Paștile catolice cât și cele ortodoxe, deci zile libere pentru funcționarii publici care eliberează documente. Pentru a depune ai nevoie de o căruță de hârtii de la instituții, pe care oricum le obții anevoie, darămite în perioada celei mai mari sărbători a creștinilor.

Mai mult decât atât, cei care depun sunt de regulă de la sate și se descurcă destul de greu cu internetul și hârțogăria!

Măi guvernanților, chiar nu vă crapă obrazul de rușine să amăgiți și să vă bateți joc de oamenii de la țară???!!

PS: Pentru cei care vor să se documenteze, găsiți AICI link-ul cu ghidul de finanțare!”, a scris Ioan Lazăr pe rețeaua de socializare.

Ce ajutoare se pot primi

În cadrul programului se acordă o finanțare nerambursabilă, reprezentând 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, după cum urmează:

pentru persoanele juridice:

-maximum 5.000.000 lei pentru autoritățile administrației publice centrale sau instituția publică din subordinea autorității administrației publice centrale și titularii dreptului de administrare a imobilului proprietate publică, având regim de arie naturală protejată;

-maximum 1.000.000 lei pentru unitățile administrativ- teritoriale;

-maximum 500.000 lei pentru celelalte tipuri de persoane juridice;

pentru persoanele fizice:

– maximum 15.000 lei.

Valoarea aprobată spre finanțare nu poate fi suplimentată față de cea aprobată inițial, beneficiarul având obligația să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

Bugetul alocat sesiunii de finanțare este de 70.000.000 lei.

Criterii de eligibilitate

Subvenția pentru gard electric poate fi accesată în anumite condiții de eligibilitate ale beneficiarului. Ajutorul de stat poate fi cerut de persoane fizice, persoane juridice și primării.

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

b) este persoană juridică română cu sediul în România;

c) este proprietar/administrator al imobilului-teren pe care se implementează proiectul, după caz;

d) nu se află în procedură de dizolvare/lichidare/radiere/ faliment, criză financiară, executare silită ori alte situații similare, pentru persoanele juridice;

e) nu este înregistrat cu fapte sancționate de legislația fiscală, potrivit certificatului de cazier fiscal;

f) nu este înregistrat cu obligații de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetele locale;

g) nu este înregistrat cu obligații de plată către bugetul Fondului pentru mediu, pentru persoanele juridice;

h) nu este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

i) nu a beneficiat de finanțare nerambursabilă din altă sursă pentru același proiect.

Condiții pentru finanțare

Banii se acordă în baza unui proiect care poate deveni eligibil dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) imobilul-teren pe care se implementează proiectul este în proprietatea/administrarea solicitantului;

b) este implementat pe teritoriul României;

c) imobilul-teren pe care se implementează proiectul se află în zone populate cu animale din specii de faună sălbatică ori este amplasat pe traseele acestora, astfel încât pot apărea conflicte om/animal ori pot produce pagube în proprietăți, inclusiv la animale domestice;

d) proiectul nu a mai beneficiat de finanțare publică pentru același tip de activități realizate asupra acelorași imobile și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare;

e) finanțarea proiectului propus nu intră sub incidența regulilor de ajutor de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prevederilor legale aplicabile la imobilul ce face obiectul proiectului de investiții prin, având în vedere că sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:

1. nu este acordată de stat sau prin intermediul resurselor de stat;

2. nu favorizează una sau mai multe întreprinderi;

3. nu denaturează sau are potențialul de a denatura concurența;

4. nu afectează schimburile comerciale dintre țările Uniunii Europene;

5. măsurile ce vor fi finanțate sunt circumscrise îndeplinirii unor prerogative ale statului/autorităților publice.