FOTO: Memorialul „Dragoș Damian”, dedicat memoriei fostului căpitan al Interului Ciugud, a 5-a ediție, s-a desfășurat duminică, la Ciugud

Duminică, la Ciugud, s-a desfășurat a 5-a ediție a Memorialului „Dragoș Damian”, dedicat memoriei fostului căpitan al Interului Ciugud.

Pe 22 mai 2014, întraga suflare fotbalistică a județului Alba era cutremurată la aflarea veștii, că Dragoș Damian, căpitanul Interului Ciugud, a decedat, într-un tragic accident de circulație, care a avut loc în Franța. Memoria tânărului fotbalist plecat dintre noi la doar 22 de ani este cinstită an de an, prin diverse activități fotbalistice, sport pe care l-a iubit până la ultima clipă. Astfel, pe lângă Campionatul Speranțelor „Dragoș Damian”, competiție organizată an de an de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în fiecare an, în preajma datei fatidice, familia lui Dragoș Damian, alături de Inter Ciugud (n.r. – a 2-a familie a acestuia), păstrează vie amintirea lui, prin organizarea Memorialului „Dragoș Damian”.

4 echipe la start! Unirea Alba Iulia a câștigat patrulaterul!

Astfel, duminică, pe terenul de fotbal din Ciugud, a avut loc cea de-a 5-a ediție a Memorialului „Dragoș Damian”. La start s-au aliniat 4 echipe – Inter Ciugud, Limbenii Limba, Unirea Alba Iulia și B.M.F. Cluj-Napoca – o formație alcătuită din mai mulți medici din Cluj, strânși în jurul lui Simion „Nuțu” Bran, prieten de-ai lui Dragoș de pe vremea în care împărțeau vestiarul în Liga a 4-a din Alba. Iată rezultatelel: Limbenii Limba – B.M.F. Cluj-Napoca 3-0; Inter Ciugud – Unirea Alba Iulia 1-4; În finala mică, Inter Ciugud s-a impus la penalty-uri, scor 5-4, în fața echipei B.M.F. Cluj-Napoca, după 2-2 în timpul regulamentar. Unirea Alba Iulia a câștigat ediția cu numărul 5 a memorialului „Dragoș Damian”, după 3-3 în timpul regulamentar cu Limbenii Limba și 6-5, după executarea loviturilor de departajare.

Așa cum era de așteptat, competiția s-a desfășurat sub semnul fair-play-ului, pentru cinstirea memoriei lui Dragoș, care astfel, rămâne printre noi. Odinhește-te în pace, CĂPITANE!

Tudor STAN

Foto: Viorel CODREA