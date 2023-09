FOTO| Medalia de AUR pentru sportiva din Alba, Mihaela-Mih Dehelean, la Campionatul Național de Fitness și Culturism: Mesajul campioanei

Clipe de coșmar pentru o femeie din Alba bătută de fiul său în fața nepoatei de doar 11 ani: Cazul a ajuns în instanță

O femeie din Alba a trecut prin momente de groază în cursul lunii trecute după ce chiar fiul său a lovit-o și i-a adresat cuvinte jignitoare, totul petrecându-se în fața fetei bărbatului, în vârstă de doar 11 ani.

Femeia a cerut emiterea unui ordin de protecție la Judecătoria Sebeș, iar motivarea instanței a fost făcută publică pe portalul rejust.ro.

Ce spune femeia

Petenta arată că intimatul este fiul ei, locuieşte împreună cu acesta şi fiica lui de 11 ani in acelaşi imobil şi in data de 06.07.2023, intimatul fiind sub influenta băuturilor alcoolice, i-a agresat cuvinte jignitoare, de faţă fiind si fiica intimatului. A sunat la 112, telefonul i-a rămas deschis, in acelaşi timp intimatul a sărit peste căruciorul cu care ea se deplasa şi i-a dat cu pumnul in cap. Petenta s-a retras in hol, a căzut şi s-a lovit la cap si la spate, iar in cădere a atins si un cos care era in apropiere. Intimatul a luat acel cos şi a lovit-o in cap. Intre timp a venit politia.

Petenta arată că a fost dusă la Spital. Intimatul a venit la spital pentru a o întreba unde este fiica lui şi i-a spus că a fost luată de o mătuşă. A fost externată şi dusă acasă cu salvarea. In cursul nopţii de sâmbătă, intimatul a venit la ea in dormitor şi din nou i-a adresat cuvinte jignitoare, astfel că i-a fost teamă, a anunţat politia si a plecat de la domiciliu la o adresă care doreşte să fie secretă.

Ce a declarat fiul

Intimatul arată că in dimineaţa zilei de 06.07.2023, petenta l-a sunat de mai multe ori şi i-a solicitat să meargă să cumpere de mâncare. Intimatul i-a spus că nu poate atunci pentru că lucrează la calculator si că o să meargă mai târziu, însă deranjat de apelurile telefonice ale petentei, a coborât de la etaj in camera petentei, i-a luat acesteia telefonul şi a dat cu el de podea. Petenta a venit in acel moment cu căruciorul înspre el, a impins-o şi in cădere aceasta s-a lovit la cap. Coşul despre care a făcut vorbire petenta a căzut, însă nu a dat cu el in petentă. In legătură cu jignirile la care a făcut referire, petenta că ar fi avut loc sâmbătă noaptea, intimatul arată că in acea noapte nu a fost acasă, ci la locul de muncă.

Întrebat fiind, intimatul arată că regretă fapta, este de acord cu emiterea ordinului de protecţie, respectiv este de acord să păstreze o distantă faţă de petentă de 10-15 m şi nu de 100 m deoarece nu o poate respecta având in vedere configuraţiei imobilului care are două intrări, parterul şi un etaj. Este de acord şi cu interzicerea oricărui contact inclusiv telefonic, măsuri care să fie luate pentru o perioadă de 3 luni.

La întrebarea apărătorului din oficiu al petentei, dacă înainte cu o săptămână a mai agresat-o pe petentă, acesta a arătat că nu este adevărat. A mai arătat că vineri a avut un accident de circulaţie deoarece a fost sub influenta băuturilor alcoolice.

Instanța a dispus emiterea unui ordin de protecţie și evacuarea temporară a intimatului din imobil pentru o perioada de șase luni de la data emiterii prezentului ordin.

Decizia poate fi atacată cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.