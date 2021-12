FOTO| Luna faptelor bune la Colegiul Militar din Alba Iulia: 35 de elevi au donat sânge pentru a-i ajuta pe cei în suferință

Jysk ar putea deschide un NOU magazin, într-o localitate din Alba: Unde s-ar putea găsi a treia locație a lanțului din județul nostru

Jysk România ar putea deschide un al treilea magazin din lanțul său în județul nostru, de această dată în Municipiul Aiud.

Posibilitatea răsare după ce, pe site-ul acestora, a apărut un anunț de angajare pentru posturile de director de magazin și asistenți vânzări.

Pentru funcția de director de magazin, anunțul este următorul:

JYSK este un lant international de retail (peste 3000 magazine) care comercializeaza produse pentru casa, deschis in 1979. In Romania ne propunem sa deschidem in medie 15 magazine noi pe an si sa ajungem la 135 de magazine.

Cautam un Director de Magazin. Vei avea urmatoarele atributii:

• Sa intampini clientii cu un zambet si sa-i consiliezi

• Sa oferi solutii competente fiecarui client, prin identificarea nevoilor

• Sa mentii un magazin 100% pregatit pentru vanzari si clienti

• Sa urmaresti KPI magazinului si sa realizezi un plan de actiuni

• Sa implemetezi corect noile proceduri si concepte in magazin

• Sa asiguri un Management al Stocurilor corect

Te implici si …

• ai experienta in obtinerea unor rezultate excelente cu echipa ta

• conduci și dezvolti o echipa pentru a descoperi talente

• oferi servicii excelente clientilor

• lucrezi din greu si esti activ si vizibil in cadrul echipei tale

• iei decizii singur intr-un mediu activ si dinamic

• iti asumi intreaga responsabilitate pentru toate deciziile din magazin

• esti dornic sa te dezvolti si iti doresti sa ai o cariera in retail

Iti oferim oportunitati. Vei gasi:

• cultura organizationala extraordinara in care deciziile se iau rapid

• oportunitati de dezvoltare si traininguri de inalta calitate

• bonusuri atractive care rasplatesc vanzarile si rezultatele

• sansa de a concura, de a castiga si de a sarbatori performantele

• structura si concepte care iti ofera oportunitati pentru ca tu sa obtii rezultate

• tichete de masa, asigurare medicala, 20% reducere la produsele JYSK

Anunțul mai menționează și o adresă în Aiud, anume Strada Transilvaniei, ceea ce înseamnă că noul magazin ar putea fi poziționat lângă magazinul Pepco din oraș.

Acesta va fi cel de-al treilea magazin JYSK din județul Alba, după cele din Alba Iulia și Sebeș.