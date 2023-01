FOTO| Lucrările la o rețea de distribuție a gazelor naturale, pentru zona industrială a orașului Teiuș și satul Beldiu, au început

Pe drumul dinspre Teiuș spre Beldiu au început lucrările la o rețea de distribuție a gazelor naturale, pentru zona industrială a orașului Teiuș.

„O veste bună pentru toti cei ce cred in orasul nostru, in capacitatea lui de a se dezvolta (si acestia sunt majoritatea covârsitoare a concetatenilor nostri).

Au inceput lucrările pentru săpătura si montajul conductei de 160 mm in diametru, ce va alimenta in prima etapă zona industriala a orasului nostru, iar apoi satul Beldiu, care nu mai este demult in izolare.

Lucrarea presupune realizarea unui traseu de conducta de peste 2 km si a inceput cu prima zona, drumul Beldiului!

Gazul metan este o necesitate si nu un moft care va aduce bunastare si progres atât agentilor economici cat si locuitorilor din satul Beldiu, care-l asteapta de mult vreme, reprezentând mereu o promisiune a mai multor administratii, care astazi incepe sa se materializeze!”, au transmis reprezentanții