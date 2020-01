FOTO, LIVE-VIDEO: CS Unirea Alba Iulia – Gala Laureaților 2019, după cel mai bun an din istorie | Primii trei performeri la fiecare ramură sportivă, recompensați de cel mai important club din Alba

CS Unirea Alba Iulia – Gala Laureaților 2019, după cel mai bun an din istorie | Primii trei performeri la fiecare ramură sportivă, recompensați de cel mai important club din Alba

CS Unirea Alba Iulia, cel mai important club sportiv din județul Alba, și-a premiat performerii anului 2019, pe diverse ramuri sportive (primii trei), în cadrul celei de-a treia ediții a Galei Laureaților Sportului.

Evenimentul, devenit unul de tradiție, s-a dovedit unul deosebit, în condiţiile în care la Hotelul “Cetate” din Alba Iulia s-au reunit antrenori, sportivi, conducători dar şi alte persoane apropiate de CS Unirea Alba Iulia, cea mai importantă entitate sportivă a județului, condusă de directorul Corneliu Mureșan.

Primii sportivi ai CS Unirea Alba Iulia, în 2019, desemnați pe ramuri de sport au fost Ana Rodean (atletism), Laura Bogdan (judo), Ionuț Zinca (orientare), Andrei Dărămuș (box), Nicu Vîlcu (haltere), Alexandru Catarambă (powerlifting), Mihaela Mih-Dehelean (culturism și fitness).

Reamintim că Laura Alexia Bogdan (judo) – sporturi olimpice și Alexandru Catarambă (powerlifting) – sporturi neolimpice, ambii legitimați la CS Unirea Alba Iulia, au fost desemnați sportivii anului 2019, în cadrul Galei Sportului Județean, ce s-a desfășurat în decembrie 2019. A fost pentru al doilea an consecutiv în care reprezentanții CS Unirea Alba Iulia au cucerit toți laurii la acest nivel. Antrenorii anului trecut au venit tot de la CS Unirea Alba Iulia, Gabriel Avram (atletism, LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting, CS Zamolxis Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia), iar prin cele patru nominalizări, CS Unirea Alba Iulia a cucerit practic tot la acest nivel, confirmând cel mai bun an din istoria clubului, în privința numărului de medalii cucerite. (2018 – 127 medalii, 2017 – 52 de medalii). Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia a înregistrat, în 2019, cel mai bun an din istoria de 45 de ani, după ce 34 de sportivi au obținut, la competițiile interne și internaționale, 140 de medalii, dintre care 75 de aur, 38 de argint și 27 de bronz, mai multe decât anul precedent. Anul trecut a devenit cel mai important din istoria clubului din Cetatea Marii Uniri, mărturie stând numărul de medalii cucerite în întrecerile naționale, identificându-se un progres evident pentru clubul fanion al municipiului albaiulian. Competitorii legitimaţi la cele 8 secţii, atletism, judo, orientare, box, haltere, powerlifting şi tenis de masă au contribuit la o zestre impresionantă, cele mai multe fiind cucerite de powerliftieri. Dar iată rezultatele:

*atletism (antrenori Gabriel Avram, Mariana Bucerzan, Mihaela Vlas); 25 de sportivi legitimați, 16 medalii (9 medalii de aur, 5 medalii de argint, două medalii de bronz); locul întâi: Ana Rodean, locul doi: Mihaela Acatrinei, locul trei: Georgiana Jid;

*judo (antrenori Cristian Dinu, Alin Dinu); 35 sportivi legitimați; 7 medalii (3 medalii de argint, 4 medalii de bronz); locul întâi: Laura Bogdan, locul doi: Alexandru Sibișan, locul trei: Alexia Horhat;

*orientare (instructor sportiv Marius Anghel); 7 sportivi legitimați (6 participanți în competiții), 36 de medalii (25 de medalii de aur, 7 medalii de argint și 4 medalii de bronz); locul întâi: Ionuț Zinca, locul doi: Tamas Bogya, locul trei: Paul Brăbiescu Călinescu;

*box (antrenor Nicolae Paștiu); 25 de sportivi legitimați; două medalii (o medalie de argint, o medalie de bronz); locul întâi: Andrei Dărămuș; locul doi: Daniel Moldovan; locul trei: Viorel Drăgoi;

*haltere (antrenor Ioan Frățilă); 13 sportivi legitimați; 7 medalii (3 medalii de argint, 4 medalii de bronz); locul întâi: Nicu Vîlcu; locul doi: Ionuț Năstase; locul trei: Irimia Pânzaru;

*powerlifting (instructor voluntar Ovidiu Pănăzan); 7 sportivi legitimați; 57 de medalii (8 medalii de aur, două medalii de argint și două medalii de bronz – la competiții internaționale; 26 medalii de aur, 13 medalii de argint și 6 medalii de bronz – la competiții naționale); locul întâi: Alexandru Catarambă, locul doi: Andrei Irimie, locul trei: Cătălin Buciuman;

*culturism și fitness: un sportiv legitimat, o medalie de bronz cucerită de Mihaela Mih-Dehelean;

*tenis de masă (antrenor voluntar Emil Suflețel); 5 sportivi legitimați.