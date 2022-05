FOTO, LIVE-TEXT: Metalurgistul Cugir – Minaur Baia Mare, turul barajului de promovare în Liga a 2-a

Vești excelente pentru Diana Ignat-Kleeman, baschetbalista din Cetatea Marii Uniri. Talentata jucătoare în vârstă de 20 de ani, vicecampioană națională cu CSM Târgoviște la Under 20 în două ediții consecutive, a cucerit medaliile de aur în cadrul Campionatului Universitar și a fost convocată din nou la reprezentativa României Under 20.

Reprezentativa tricoloră va participa la FIBA Under 20 Women’s European Championship, la Skopje (Macedonia de Nord), în perioada 9-17 iulie. La Campionatele Naționale Universitare, ediția 2021/2022, Universitatea din Pitești a devenit noua campioană, la baschet feminin, 5×5, campionatul disputându-se la Pitești. La universitare, au fost 3 victorii, cu UMF Timișoara, ASE București și UMF CD București (în finală). Implicit, după aceste medalii de aur, Universitatea din Pitești va fi prezentă la Campionatul European Universitar, ce se va desfășura în Polonia, în perioada 22-30 iulie. Diana Ignat este studentă în anul întâi, la specializarea Sport și perfomanță motrică (SPM) la Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică Pitești.

“Sunt mândră de performanța obținută la Universitare și vreau să le mulțumesc tuturor antrenorilor și profesorilor pentru susținerea acordată! Ne dorim să reușim un rezultat cât mai bun în Polonia”, a transmis Diana Ignat.

Descoperită în Cetatea Marii Uniri de antrenorul Valentin Urian, baschetbalista a deslușit tainele sportului sub panou la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia. Încă de la vârste fragede, deși era mai mereu mai mică, a fost convocată în reprezentativa României la diferite categorii (Under 15, Under 16, Under 17, Under 18). La sfârșitul anului 2017, la doar 15 ani, a jucat pe prima scenă, la CSU Alba Iulia, care însă ulterior s-a desființat. A trecut două sezoane la BC Sirius Tg. Mureș, iar din 2020 activează în Liga Națională la CS Municipal Târgoviște. Și în ultimii ani s-a bucurat de convocări sub “tricolor”, în 2019 la naționala Under 18 de 3×3 (în Georgia, la Tbilisi), în 2020 în Ungaria, la Debrecen (World Cup), iar anut trecut la reprezentativa României Under 20 (Skopje, Macedonia, FIBA European Challengers).

“Mă bucur enorm pentru o nouă convocare la lotul național al României. Ne dorim un rezultat cât mai bun în Macedonia și trebuie să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”, a încheiat Diana, sora portarului Vlad Ignat (CSU Alba Iulia).