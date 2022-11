FOTO, LIVE-TEXT: CS Ocna Mureș – CSU Alba Iulia | Derby „de Alba” cu miză în subsol

La al treilea joc consecutiv pe “Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 5-a, 15 puncte) întâlnește azi, la ora 14.00, Viitorul Cluj, “lanterna roșie” a Seriei 9, cu 6 puncte.

“Alb-negrii” traversează o perioadă remarcabilă, cu maximum de puncte în ultimele 4 confruntări, aflându-se la o “lungime” de play-off.

În jocul tur, contra tinerei garnituri conduse de Marius “Papi” Popescu s-a înregistrat o remiză albă (primul punct al sezonului pentru combatante).

Echipe probabile:

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Benkirat, E. Codrea – Sebaș, C. Cristea/ cpt, Mâlnă, Indrei – Fetița – Agbomoniyi; rezerve Sîntoma, An. Moldovan, R. Ivan, C. Dănilă, Circov, Cîrloanță, Lupea, Oneț, Harangozo. Antrenor Marcel Rusu.

Viitorul: D. Moldovan – Șerbănescu, Porumb/ cpt, N. Moldovan, Cr. Istrate –E. Bartoș, Calo, Al. Roșca, Vereș – Iepure, Al. Pop; rezerve: F. Petric, M. Pop, Borma, R. Bartoș, Milandru, Selegean, Dreve, Greu, Gadzhymuradov. Antrenor Marius Popescu.

Arbitri Observatori Al. Gherghe (Făgăraș)