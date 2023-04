FOTO| Lansare de carte a doctorului Karlheinz Ludwig, la Cugir: Cunoscutul medic a primit Medalia de Onoare din partea orașului

O stradă și un drum vicinal din Horea vor fi modernizate printr-o investiție de peste 9 milioane de lei. Primăria comunei a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba.

Prin obiectivul de investiții se urmărește modernizarea a două sectoare de drumuri de interes local, dupa cum urmează:

1. Strada Bisericii: L=511,50 m;

2. Drum vicinal Horea – Teiu – Preluca: L= 4.507,96 m.

Lungimea totală studiată a celor două sectoare de drum este de 5.019,46 m. Prin obiectivul de investiții se preconizează că se va ocupa o suprafață de aproximativ 25.241,31 mp, suprafață aparținând domeniului public al comunei Horea.

Sectorul de drum vicinal Horea – Teiu – Preluca, propus spre modernizare, are originea în drumul național DN 1R, și punctul final în zona satului Teiu.

Neajunsurile de ordin general constatate sunt:

-o lipsa amenajarii traseului drumului in plan si spatiu;

-sistemul rutier actual este reprezentat de pietruire recentă cu piatră spartă mare de carieră, ca urmare a lucrărilor de întreținere / pietruire veche cu balast amestecat cu șisturi din deluviu / deluviu nisipos-argilos cu fragmente și blocuri mari de șisturi / pietruire cu balast și piatră spartă;

-partea carosabilă prezintă o serie de defecţiuni specifice drumurilor pietruite sau de pământ, de tipul gropilor, denivelărilor si făgaşelor, fapt care împiedică desfăşurarea normală a circulaţiei si conduce la generarea de praf pe timp uscat, respectiv de noroi pe timp umed;

-existenta fagaselor longitudinale si transversale;

-lipsa unei imbracaminti rutiere moderne, care sa impermeabilizeze platforma drumului;

-partea carosabila si respectiv platforma drumului studiat sunt variabile. Latimea platformei drumului este cuprinsa intre 2,50 – 5,00 m.

-lipsa dispozitivelor pentru colectarea si scurgerea apelor pluviale;

-stagnarea apei provenite din precipitatii pe calea de rulare;

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei, respectiv obiectivele tehnice si obiectivele financiare, raspund obiectivului major care il reprezinta imbunatatirea conditiilor de circulatie (siguranta, viteza si confort) actuale pe drumurile existente pe teritoriul comunei Horea, conditie necesara pentru dezvoltarea socioeconomica a zonei.

Documentatia tehnica prezenta isi propune sa analizeze si sa stabileasca solutiile tehnice optime pentru lucrarile mentionate mai jos:

-modernizarea sectoarelor de drum pentru atingerea capacitatii portante la traficul prognozat pentru perspectiva de 10 ani (conform principiilor de dimensionare existente si a normelor romanesti in vigoare);

-asfaltarea sectoarelor de drum prin realizarea unei imbracaminti bituminoase realizate din unul sau doua straturi;

-amenajarea curbelor la vitezele de circulatie propuse astfel incat traficul sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort;

-realizarea unor dispozitive de scurgere a apelor corespunzatoare situatiei existente in teren ;

-preluarea si transportul apelor din zona drumului catre emisarul natural astfel incat apele sa nu mai stagneze pe ampriza acestuia si sa produca cedari de terasamente, fagase sau disconfort in trafic;

-deservirea unui numar cat mai mare de locuitori;

-imbunatatirea conditiilor de circulatie pe caiile rutiere existente in vederea repopularii zonei, inclusiv a dezvoltarii socio-economice a zonei;

-reducerea consumului de combustibil;

-reducerea poluarii in zona.

Din punct de vedere financiar, obiectivul propus presupune identificarea solutiilor tehnice optime astfel incat sa se ajunga la o valoare de investitie minima, dar care sa asigure conditii corespunzatoare de confort si siguranta in trafic.

Valoarea totala a obiectivului de investitie cu TVA este 9.448.555,00 lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M este 8.630.383,35 lei inclusiv TVA.

Durata de realizare a investitiei care face obiectul acestei documentatii este estimata la 32 luni, din care 24 luni pentru lucrarile de constructii-montaj.

Comuna Horea este o unitate administrativ – teritorială situată în Carpaţii Occidentali (Munţii Apuseni), în “ Ţara Moţilor “, la poalele de N-V ale Muntelui Mare şi la cele de S-V ale Muntelui Gilău. Se află în partea de N-V a judeţului Alba.

Comuna este compusă din 15 sate cu vetre răsfirate fie de-a lungul văilor, fie pe culmi. Comuna Horea se învecinează cu comunele Scărişoara şi Albac din judeţul Alba, şi cu comunele Beliş si Măguri – Răcătău din judeţul Cluj.

Localitatea Horea, reședința Comunei Horea, este așezată pe valea Arăzii, un afluent al râului Arieș și se află la distanță de 102 km față Alba Iulia, reședință a județului Alba, și respectiv la 26 km înspre nord-vest, față de orașul Cîmpeni, fiind situată într-o regiune care geografic aparține zonei premontane de la poalele Munților Apuseni.