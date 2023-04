FOTO: Karateka de la CSM Unirea Alba Iulia și Karate Forever Alba Iulia, la Cupa Kyudokan de la Mediaș

Rezultate excelente realizate de dansatorii din Cetatea Marii Uniri, reprezentanți ai cluburilor “Life is Dance” Alba Iulia și CS Municipal Unirea Alba Iulia, la competiția internațională “Cyprus Open Dance Festival”.

Sportivii din Alba, pregătiți de reputații antrenori Bianca și Ionuț Ionescu (în același timp competitori de calibru internațional) s-au descurcat excepțional, perechea formată din Lukas Theodor Orzeiu si Maya Andreea Urs (CSM Unirea) reușind să se claseze pe locul întâi la Open Junior 1 Internațional Latino! Tot această pereche a participat la o categorie superioară, Junior 2 Latino, unde s-a descurcat cu brio între competitori mai mari ca vârstă, obținând locul 10 si trecând de o rundă!

Un alt rezultat de excepție a fost realizat de David Rafael Orzeiu si Ioana Daniela Tipter (CSM Unirea), clasați pe poziția a 4-a la categoria WDSF Open Junior 2 Standard, în condițiile unei concurențe acerbe, cu numeroși competitori din străinătate. Perechea de adulți compusă din Paul Ioan Degan și Denisa Monica Pașca (CSM Unirea) a obținut locul 6 (clasarea în primii 6 la acest nivel reprezintă o altă medalie adusă acasă)! Tot cei doi s-au clasat pe locul 17 dintr-un total de 37 de perechi, în cadrul celei mai puternice categorii din concurs, WDSF International Open Latino! Perechea Richard Mirel Moroșan și Maria Ioana Dobra, aflată în al doilea an de Youth, a obținut următoarele rezultate: WDSF Youth Latino – locul 12; semifinala Under 21 Latino: locul 7 la un pas de finală; Rising Stars Latino – locul 14. Perechea Daniel Opricean (Top Dance Teiuș) și Adriana Tudor (Life is Dance) a terminat pe poziția a 6-a în finala categoriei Under 21 Latino (au obținut o medalie pentru România). De asemenea au obținut locurile 9 în semifinala la Youth Latino 20, locul 12 – la Rising Stars Latino 20, și prezența în sferturi la WDSF International Open Latino!

“Felicităm în special perechile de Youth pentru rezistența de care au dat dovadă, dansând un maraton întreg, rundă după rundă”, a transmis Bianca Ionescu, reprezentantul “Life is Dance” Alba Iulia.