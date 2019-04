FOTO: Învață, călătorește și distrează-te cu Erasmus+! Aventura unui student la Teologie din Alba Iulia în Italia, ca participant la un curs de formare pe tema discriminării!

Cursul de formare “Education against discrimination / Educație împotriva discriminării” a avut loc în perioada 1-9 martie în Serra San Bruno, un mic orăsel montan din regiunea Calabria, Italia. 25 de tineri din diferite părți ale Europei (Italia, Grecia, Portugalia, Suedia și România) au învățat despre metode nonformale pentru a lupta împotriva discriminării. România a fost reprezentată de 5 participanți, dintre care unul dintre ei este student al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia.

Scopul acestui curs a fost de a pregăti lucrătorii de tineret cu abilitățile necesare pentru a recunoaște, înțelege, preveni și combate fenomenul discriminării. În cadrul proiectului, participanții au dezvoltat o atitudine de protecție pentru persoanele discriminate și au mărturisit că vor încerca să-i facă și pe ceilalți conștienți de efectele negative al acestui fenomen nociv.

În primele zile, prin intermediul educației nonformale (workshopuri, dezbateri, prezentări, jocuri interactive, seri interculturale), tinerii au fost echipați cu cunoștințele teoretice despre discriminare, iar în următoarele zile aceștia au pus în practică ce au învățat. Într-una din zile, ei au vizitat un liceu local, unde i-au informat pe adolescenți despre discriminare și efectele ei, precum și despre multitudinea de stereotipuri și cum ne influențează ele gândirea și luarea deciziilor. Într-o altă zi, organizatorii proiectului le-au oferit șansa participanților de a vizita un centru de refugiați, unde au discutat despre problema rasismului social și dificultățile de integrare cu care aceștia se confruntă într-o nouă societate.

“Despre acest proiect pot zice că a fost unul dintre cele mai productive la care am participat, din toate punctele de vedere. Calitatea activităților și a informațiilor oferite, implicarea activă a participanților, contactul cu refugiații și elevii locali au avut un impact major asupra personalității mele. Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o din acest curs este că nu avem dreptul să judecăm sau să etichetăm pe cineva sub nicio formă atât timp cât nu suntem destul de conștienți de efectele acestor acțiuni. Discriminarea, alături de bullying (comportament ostil, de excludere şi de luare în derâdere a cuiva, de umilire, manifestat mai ales în școli) sunt cele două “bacterii” ale societății românești”, a spus Marius Slabu, masterand în anul II al Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, specializarea Mediere Interculturală și Interreligioasă.

În acest proiect au fost implicați participanți din următoarele organizații: Passepartout.up (Italia), Espírito de Mudança – Associação Juvenil (Portugalia), Praxis (Grecia), Eu Diaspora Council (Suedia) și ASK Yourself (România).

Erasmus+ este Programul Uniunii Europene care sprijina actiunile din domeniile: Educatie, Formare, Tineret si Sport pentru perioada 2014-2020. Programul ofera granturi pentru o gama larga de actiuni si activitati si incurajeaza dezvoltarea competentelor pentru studenti, stagiari, personal didactic si voluntari.

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani (2014 – 2020), Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Acest buget este cu 40% mai mare decât nivelul precedent al cheltuielilor din perioada 2007-2013 și reflectă importanța pe care UE o acordă acestor domenii și angajamentul de a investi în ele.