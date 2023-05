FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, rezultate extraordinare la Naționalele Școlare: 20 de medalii, dintre care 7 de aur!

Sportiva Bianca Valc, legitimată la Atletich Aiud, a concurat recent în Bulgaria, la Ruse, bifând prima sa participare din acest an la o competiție internațională. Sportiva pregătită de antrenoarea Ioana Bozdog a făcut parte din delegația României prezentă la a 11-a ediție a Concursului Internațional „Mladost” pentru categoria U18 și seniori, în organizarea Clubului Sportiv DUNAV din Ruse și a Federației Bulgare de Atletism.

Aiudeanca s-a clasat pe locul al 6-lea în proba de 800 de metri, cu rezultatul 2:29.22, o performanță cu care este în topul european al vârstei (anul 2008).

La competiție au participat peste 250 de sportivi din 6 țări (România, Serbia, Moldova, Ungaria, Ucraina și peste 40 de cluburi din Bulgaria). Programul a cuprins 17 probe: pentru categoria Under 18 – 100 metri, 400 m, 800 m feminin, 1500 m masculin, lungime, înălțime, greutate, triplusalt feminin, suliță masculin, iar pentru seniori – prăjină și disc feminin. Delegația României a fost formată din 21 de sportivi, din care 16 au fost categoria Under 16 (2008). Rezultatele obținute în acest prim concurs de aer liber au fost pentru unii dintre juniorii noștri foarte bune. Clasată pe locul al 4-lea la naționalele de sală, Bianca are în față etapa rezervată juniorilor 3 la Craiova (în 3 iunie), urmată, în iulie, de finala națională.

Foto: Info Atletism