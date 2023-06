FOTO: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, la Cupa României: Daria Adam, cea mai bună clasare; recorduri personale pentru albaiulieni

Sports Festival, cel mai mare eveniment multi sport din România, a încheiat cea de-a patra ediție cu un număr record de participanți. Timp de patru zile, peste 150.000 de copii și adulți au descoperit și s-au bucurat de un întreg univers al sportului, în perioada 1-4 iunie 2023, la Cluj-Napoca. Evenimentul a însemnat activități de inițiere în 26 de sporturi, provocări pe traseul Survivor România, super campioni față în față cu fanii, la Sports Talks, un masterclass dedicat profesioniștilor, crosul Supereroilor, competiții, parada cluburilor sportive, demonstrativul de fotbal al anului, All Stars Romania vs. Galatasaray Legends, concerte și multă distracție!

Inițiere în 26 de sporturi

Deschisă în 1 iunie, de ZiuaCopilului, zona de festival a fost cucerită de copiii care au făcut mișcare și s-au bucurat de zonele de inițiere, de jocurile de pe Aleea Stadionului și de clasele organizate la scena Sports Festival. 15.000 copii au încercat gratuit sporturile deschise spre inițiere: aikido, badminton, baseball, baschet, caiac, cross training, dans, escaladă, fitness, fotbal, gimnastică, golf, handbal, judo, kyokushin, mountain bike, orientare sportivă, rugby, roundnet, schi fond, scrimă, șah, tenis de câmp, teqball, tenis de masă și volei. Ei au învățat regulile jocului de la antrenori și sportivi cu experiență și, mulți dintre ei, au făcut integral circuitul celor 26 de sporturi din festival.

Survivor Challenge

Noua provocare din cadrul Sports Festival, ”Survivor Challenge by ProTV”, a adunat pe un traseu care a îmbinat perfect adrenalina și suspansul celui mai dur format de televiziune din lume 500 de persoane participante și numeroși spectatori. Concurenții și-au testat rezistanța și forța și au concurat pentru una dintre cele două echipe: Echipa Faimoșilor și Echipa Războinicilor. Câștigătoare la Sports Festival a ieșit tabăra Războinicilor, cu scorul de 113 la 93. Pe lângă provocarea lansată, participanții, dar și publicul, au putut să îi cunoască și să îi vadă pe traseu pe unele dintre cele mai cunoscute vedete de la emisiunea Survivor România: Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023, Alex Delea, câștigătorul ediției din 2022, Ștefania Stănilă (Echipa Faimoșilor – locul 6 Survivor România 2023) și Alin Chirilă (Echipa Războinicilor- locul 8 Survivor România 2023). Secțiunea Survivor România din cadrul Sports Festival a fost powered by PRO TV și realizată cu sprijinul Federației Române de Sporturi cu Obstacole și al Primăriei și Consiliului Local Cluj.

Sports talks & masterclass cu Ana Maria Brânză

Timp de 4 zile, cei care au venit la Sport Festival au avea acces la super speakeri în secțiunea Sports Talks, moderată de Mihnea Măruță și Cristian Mândru. Fanii sportului i-au întâlnit și ascultat pe: Patrick Ciorcilă, Mihai Covaliu, Daniel David, Ștefan Odea, Ioan Ovidiu Sabău, Elisabeta Lipă, Viswanathan Anand & Ivan Sokolov, Andrei Vochin, Gheorghe Popescu, Dani Oțil, Mihai Silvășan, Corina Caragea, Mirel Alexa, Ana Bogdan, Alexandru Cândea, Camelia Potec, Miruna Moroșanu, Paul Chetreanu, Tudor Giurgiu, Horia Tecău, Andrei Angelescu, Larisa Iordache și Simona Amânar, Simone Tempestini. Tema discuțiilor de anul acesta a fost: „Eșecul este parte importantă din drumul spre succes”. Acestora li s-a adaugat un eveniment dedicat profesioniștilor din domeniul sportului: un masterclass emoționant cu Ana Maria Brânză – Ai grijă de campionul din tine.

Crosul Supereroilor

Crosul Supereroilor a fost un alt eveniment cu record de înregistrări. Cu multe înscrieri pe ultima sută de metri, cursa a strâns la start, duminică, 4 iunie, peste 1.500 de alergători care au venit să susțină cauza caritabilă din acest an: renovarea Clinicii de Obstetrică-Ginecologie “Dominic Stanca” din Cluj-Napoca. Cauza este inițiată de Codin Maticiuc, prin Fundația Metropolis. Crosul Supereroilor a avut două probe: OPEN 10K feminin / masculin și OPEN 5K feminin / masculin.

Competiții sportive

Sports Festival a găzduit mai multe competiții dedicate sportivilor amatori și profesioniști, la care au luat parte mii de concurenți: alergare, beach volley, fotbal, rugby și șah. Competiția de alergare Crosul Supereroilor a avut loc duminică, cu start de pe Cluj Arena. Competiția națională de amatori Beach Volley Super Open (3 – 4 iunie) a fost deschisă pentru 24 de echipe la categoria amatori masculin și 16 echipe la categoria amatori feminin. Competiția de fotbal a strâns la Cluj-Napoca cluburi sportive din toată țara, pe șapte categorii de vârstă, Under 14. Tot la Sports Festival s-a jucat ultima etapă din Campionatul Regional de Rugby U14 și competiția națională de șah pentru copii, dar și un super simultan de șah cu maestrul Vishi Anand.

All Stars Romania vs. Galatasaray Legends 4-4

Demonstrativul de fotbal al anului a fost jucat la Sports Festival, pe Cluj Arena, și a adunat pe stadion 16.300 de fani ai fotbalului. All Stars Romania și Galatasaray Legends au făcut un adevărat show la Cluj, reamintind publicului de momente de colecție ale fotbalului internațional. Gheorghe Hagi și Gică Popescu, marii fotbaliști care au scris istorie pentru ambele echipe, au intrat în teren alături de alți sportivi renumiți precum legendarul fost fotbalist brazilian Mario Jardel. Adrian Mutu a înscris primul gol al partidei amicale care s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 4-4. Din echipa All Stars Romania au făcut parte: Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Adrian Ilie, Adrian Mutu, Florin Răducioiu, Ciprian Marica, Ionel Ganea, Marius Niculae, Ioan Ovidiu Sabău, Ionuț Lupescu, Răzvan Raț, Gheorghe Mihali, Iulian Filipescu, Bănel Nicoliță, Constantin Gâlcă, Răzvan Prodan – fiul regretatului Didi Prodan, Cristian Dulca, Bogdan Stelea, Florin Prunea, Tibor Selymes. Echipa Galatasaray Legends a fost formată din: ​​Mario Jardel, Bülent Korkmaz, Hakan Unsal, Ümit Davala, Ergun Penbe, Fatih Akyel, Kerem İnan, Suat Kaya, Capone (Carlos Alberto de Oliveira), Ayhan Akman, Ümit Karan, Hasan Kabze, Cihan Haspolatlı, Faruk Atalay.

La pauză, Hagi, Popescu, Adrian Ilie și Filipescu, au îmbrăcat tricoul Galata și au schimbat echipa. Meciul demonstrativ de fotbal dintre România și Galatasaray Legends a avut și o componentă caritabilă. Încasările primite de clubul Galatasaray pentru a participa la evenimentul organizat în cadrul Sports Festival vor fi donate către organizațiile care se ocupă de eforturile de ajutorare a victimelor cutremurului devastator care a avut loc în Turcia, anul acesta.

Acrobatic show și clase sportive la scenă

La Sports Festival mișcarea s-a îmbinat cu distracția. Pe platoul dintre BT Arena și Cluj Arena, în inima festivalului, a fost amenajată o scenă multifuncțională. Pe timpul zilei, în fața scenei, oamenii au fost invitați la mișcare alături de traineri și sportivi pasionați care au ținut clase de zumba, street dance, yoga, fitness, mobilitate și multe altele. Seara, publicul a fost chemat la spectacole speciale, dar și la dans alături de artiștii invitați. Joi, în prima zi a festivalului, pe scenă au urcat cei de la DJ Project. Vineri a avut loc o partidă de șah cu totul inedită: Blindfolded Human Chess Game. Doi mari maeștrii ai șahului: Ivan Sokolov și Viswanathan Anand, invitați speciali aduși la Cluj de Federația Română de Șah, au demonstrat că jocul minții se poate juca și dacă ești legat la ochi. Mutările lor au fost făcute pe o tablă uriașă de joc de 14×14 metri construită în fața scenei, cu oameni costumați în piese de șah. Sâmbătă a fost din nou ziua copiilor care s-au bucurat de piesa de teatru Colțișor dragonul educator, dar în special de show-ul total făcut de Gașca Zurli. Seara s-a încheiat cu Retro Fantesia Party, powered by UNTOLD Festival. Duminică, show-ul a fost întreținut de David Todoran & The Six Martini Orchestra, Ana Maria Mărgean, finalistă a emisiunii America’s Got Talent – All World Superstars, și trupe care au făcut demonstrații de acrobații, contorsionism, zumba și street dance.

Parada cluburilor sportive

Diversitatea sportului a fost celebrată cu deja tradiționala Paradă a Cluburilor Sportive. Sâmbătă seara, 3.000 de copii și tineri sportivi de la 36 de cluburi sportive, alături de campioni de la Comitetul Olimpic Sportiv Român, au defilat echipați, cu steaguri, din Parcul Central până la scena Sports Festival. Din cadrul festivalului nu au lipsit zonele de food & chill. Zona de festival a cuprins parte din Parcul Central, Părculețul de Copii de lângă stadion, Radisson Park, Aleea Stadionului, Cluj Arena, Platou Cluj Arena și Parcul Iuliu Hațieganu.

Sports Festival este cel mai mare eveniment multi sport din România. Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, alături de Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Clubul Winners Sports Club, U-Banca Transilvania, Federația Română de Fotbal, Federația Română de Sporturi cu Obstacole, Federația Română de Șah, Fundația Română de Aikido Aikikai, Federația Română de Teqball, Funsports România, Skills MTB Cluj-Napoca, Atlas Invictus Cluj-Napoca, Adria Gym Cluj-Napoca, Master Bike Cluj-Napoca, ACS Luceafarul Cluj-Napoca, ACS U Evolution Cluj-Napoca, ACS Rugby Cluj Junior, Caiac Smile, Club Sah Pegas Cluj-Napoca, Club Atletic Cluj, Academia de Baschet U-BT, TGym Cluj-Napoca, The Box Barbell Club Cluj-Napoca, ACS Dynamic Gym Cluj-Napoca, Academia de Volei Pirv11, VoSports Cluj-Napoca, ACS Topspin Florești, CS Universitatea Cluj – Rugby, CS Universitatea Cluj – Sectia Schi Fond, Worldclass Romania, ACS Eagles Cluj, Winners Tennis Club Cluj-Napoca, CSO Watch Out Cluj, 88 Training Dance Project, Romanian Golf Evolution, Outdoor 4U, Napoca Rally Academy, Zumba Cluj-Napoca, Badminton Club Cluj, Liceul cu program sportiv Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca.

*Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) este o asociație de interes național aparținând Mișcării Olimpice, care se organizează și funcționează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice și legislației române în vigoare. COSR are rolul de a promova principiile fundamentale ale Olimpismului la nivel național, precum și de a sprijini crearea unor instituții care se dedică Educației Olimpice.