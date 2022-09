FOTO: Industria Galda de Jos a surclasat GT Sport Alba Iulia în meciul-vedetă al rundei a 3-a din Liga 4

Uniriștii se întorc cu un punct din a treia deplasare stagională, după un meci în care au trecut prin toate stările, dar rămân fără victorie în acest sezon.

CSM Unirea Alba Iulia merita mai mult, după aspectul jocului, însă a rămas cu un singur punct și senzația de dezamăgire

Mai întâi, în prima repriză vizitatorii au avut noroc la penalty-ul ratat de Lupuleț (38) – șut peste poartă, lovitură de pedeapsă acordată la intervenția lui Dehelean (o decizie eronată, în opinia vizitatorilor). Mai periculoși pe durata întâlnirii au fost albaiulienii, ce au avut ocazii bune prin Indrei și C. Cristea în primul mitan. La reluare, tot uniriștii au avut situațiile mai clare: o centrare trimisă de Temdieu și deviată în bară de un apărător (63).

Deschiderea scorului s-a produs în minutul 76, când la un corner executat de Călin Cristea, mingea deviată de un fundaș l-a păcălit pe portarul Szanto, ce a boxat nefericit. Bucuria nu a durat însă mult, întrucât egalitatea a fost însă restabilită peste 11 minute, când nou-intratul Veress a reluat din 6 metri

ACS Tg. Mureș: Szanto – Bako, Dumbrăvean, Circa, Gliga, Bolebely, L. Szilagyi, Vecerdea, T. Moldovan/ cpt, Lupuleț, Caliani; rezerve Molnar, Csegoldi, Potor, Al. Oprea, Mihaly, Veress, Greu, Cotor, S. Feher. Antrenor Sütő Szilárd

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, E. Codrea, Circov – Sebaș (71, An. Moldovan), C. Cristea, Mâlnă, Indrei (81, Fetița) – Temdieu (81, Epure), Agbomoniyi (89, Benkirat): rezerve N. Itu, Epure, Cîrloanță, Fetița, An. Moldovan. C. Dănilă, Benkirat, Bakcsi, F. Morar. Antrenor Marcel Rusu.

Albaiulienii erau constrânși să nu se întoarcă cu mâna goală în condițiile unui start de sezon ratat: un singur punct în Liga 3 și 3 înfrângeri în 4 jocuri (incluzând aici și Cupa României), ultima, 2-4 pe “Cetate”. Mai mult, acest duel ce capătă o importanță majoră în economia toamnei este primul într-o serie dificilă, urmând disputele cu Corvinul Hunedoara, CS Universitatea Alba Iulia și CS Ocna Mureș.

Arbitri: S. Vădana (Cluj-Napoca), D. Nagy (Mediaș), Ad. Drăgan (Sibiu) Observatori Fl. Ghimbășan (Brașov), F. Burtea (Făgăraș)