FOTO| Încep lucrările de modernizare pe DJ 107H, Coşlariu Nou-DN1: Contract de peste 2 milioane de lei

Cum va fi vremea în weekend-ul 21-23 aprilie: Vremea se mai încălzește, dar vin și furtuni

Vreme capricioasă în continuare. Ploile se vor extinde în mai multe regiuni ale țării în zilele următoare, iar temperaturile vor scădea considerabil. De săptămâna viitoare, un nou episod de vreme rea pune stăpânire pe România.

Duminică se anunță o vreme mai bună, când temperaturile vor depăși ușor 20 de grade Celsius.

„Ne vom afla și în acest weekend sub influența unui ciclon centrat în zona Mării Negre care va determina apariția averselor în partea de sud, de centru, de est a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest. Maximele, de la 12-13 grade Celsius la cel mult 17-18 grade Celsius, posibil mai ridicate de atât, 21 grade Celsius în partea de sud a teritoriului. Cel mai probabil, luni ar putea fi mai cald în acele zone. De săptămâna următoare, un front atmosferic va traversa teritoriul țării noastre de la vest către est și va determina precipitații pe arii mai restrânse, sub formă de ploi și cantități mai însemnate de apă iar în zonele montane precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare în condițiile în care sunt semnale, la momentul acesta, că de marți s-ar răci în toate zonele, astfel încât temperaturile foarte probabil să fie mai scăzute decât în mod normal în a avea la această dată. Vorbim de maxime de la 7-8 grade Celsius, până la cel mult 15-16 grade Celsius „, a precizat meteorologul Alina Șerban, la antena3.ro

Va ploua în majoritatea regiunilor

Vineri, 21 aprilie, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valorile termice se vor menţine în jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi vor fi intervale în care va ploua local în regiunile sudice şi la munte şi pe arii restrânse în rest. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar pe alocuri, îndeosebi în Oltenia, vor fi descărcări electrice, condiţii pentru căderi de grindină şi cantităţi de apă însemnate.

Pe crestele montane, la peste 1800 m altitudine, vor fi şi precipitaţii sub formă de lapoviţă sau ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări (rafale în general de 45-55 km/h) în est, sud-est şi în zona înaltă a Carpaţilor Orientali şi Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 şi 21 grade Celsius, iar cele minime între 1 şi 8 grade Celsius. Izolat va fi ceaţă.

În București, cerul va fi temporar noros şi trecător vor fi ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura aerului se va menţine la valori apropiate de normele perioadei, cu maxima în jurul valorii de 17 grade Celsius şi minima cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius.

Sâmbătă, 18 grade Celsius

Sâmbătă, 22 aprilie, regimul termic, în cea mai mare parte a ţării, va fi în continuare caracterizat de valori în jurul celor normale în ultima decadă a lunii aprilie, iar cerul va avea înnorări temporare în majoritatea zonelor, local mai accentuate în cursul dupã-amiezii şi al serii.

„Va ploua în zona Carpaţilor Meridionali şi de Curbură şi în zonele submontane aferente şi pe suprafeţe mici în restul teritoriului, cu precădere în regiunile sudice; vor fi mai ales averse, pe alocuri se vor semnala descărcări electrice, iar pe creste, la peste 1800 m altitudine, precipitaţiile vor fi mixte. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 14 şi 18 grade Celsius, iar cele minime între 2 şi 9 grade Celsius, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali. Izolat se va semnala ceaţă”, anunță ANM.

În Capitală, spre după-amiază, vor fi averse şi descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius.

Duminică, temperaturile cresc ușor

Duminică, meteorologii anunță valori termice diurne uşor mai ridicate decât în ziua anterioară în aproape toată ţara. Acestea se vor situa în jurul mediilor climatologice, astfel că maximele se vor încadra între 13 și 15 grade Celsius pe litoral şi în depresiunile intramontane şi în jurul a 20 grade Celsius în Câmpia de Vest şi Lunca Dunării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în special în a doua parte a zilei; vor fi averse, însoţite şi de descărcări electrice în zonele montane şi submontane şi pe arii mai restrânse în restul teritoriului, îndeosebi în sud şi centru. La munte, la altitudini de peste 1800 m, precipitaţiile vor fi mixte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 şi 11 grade Celsius, mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali, spre 0-2 grade Celsius. Izolat vor fi condiţii de ceaţă.

Și în București se va încălzi, maximele anunțate fiind de 19 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare şi posibil ploi slabe, de scurtă durată, mai ales în a doua parte a zilei.