FOTO| Grup de muncitori din Nepal, proaspăt veniți în Alba pentru a munci la afacerile din județ

Eurovision 2023| Care este programul concursului şi cu ce melodie participă România

Cea de-a 67-a ediție a competiției muzicale va avea loc în acest an în Marea Britanie. România este reprezentată în concurs de Theodor Andrei.

Eurovision Song Contest este cea mai importantă competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU) – cea mai mare asociaţie din Europa a televiziunilor publice. ESC se realizează în fiecare an, începând din 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume şi este transmis atât în Europa, cât şi în Australia, Asia şi Statele Unite.

Unde are loc Eurovision 2023 și cine sunt prezentatorii

Ediția din 2023 a Eurovision Song Contest (ESC) va avea loc în Marea Britanie, care va organiza concursul în numele Ucrainei, din cauza războiului declanşat pe teritoriul acestei ţări. Evenimentul se va desfăşura la Liverpool Arena şi va avea două semifinale şi finala mare.

Pe 22 februarie 2023, a fost anunțată lista de prezentatori pentru concursul din 2023. Cântăreața britanică Alesha Dixon, actrița britanică Hannah Waddingham și cântăreața ucraineană Julia Sanina vor prezenta evenimentul alături de Graham Norton.

Cine sunt participanții la Eurovision 2023

Norvegia – Alessandra – „Queen of Kings”

Malta – The Busker – „Dance (Our Own Party)”

Serbia – Luke Black – „Samo mi se spava“

Letonia – Sudden Lights – „Aijā”

Portugalia – Mimicat – „Ai Coração”

Irlanda – Wild Youth – „We Are One”

Croația – Let 3 – „Mama ŠČ!”

Elveția – Remo Forrer – „Watergun”

Israel – Noa Kirel – „Unicorn”

Republica Moldova – Pasha Parfeny – „Soarele și Luna”

Suedia – Loreen – „Tattoo”

Azerbaidjan – TuralTuranX – „Tell Me More”

Cehia – Vesna – „My Sister’s Crown”

Țările de Jos – Mia Nicolai și Dion Cooper – „Burning Daylight”

Finlanda – Käärijä – „Cha Cha Cha”

Danemarca – Reiley Breaking – „My Heart”

Armenia – Brunette – „Future Lover”

România – Theodor Andrei -„D.G.T. (Off and on)”

Estonia – Alika – „Bridges”

Belgia – Gustaph – „Because of You”

Cipru – Andrew Lambrou – „Break a Broken Heart”

Islanda – Diljá – „Power”

Grecia – Victor Vernicos – „What They Say”

Polonia – Blanka – „Solo”

Slovenia – Joker Out – „Carpe diem”

Georgia – Iru Khechanovi – „Echo”

San Marino – Piqued Jacks – „Like an Animal”

Austria – Teya and Salena – „Who the Hell Is Edgar?”

Albania – Albina și Familja Kelmendi – „Duje”

Lituania – Monika Linkytė – „Stay”

Australia – Voyager – „Promise”

Franța – La Zarra – „Évidemment”

Germania – Lord of the Lost – „Blood and Glitter”

Italia – Marco Mengoni – „Due vite”

Spania – Blanca Paloma – „Eaea”

Ucraina – Tvorchi – „Heart of Steel”

Regatul Unit – Mae Muller – „I Wrote A Song”

Cine transmite Eurovision 2023

Semifinalele și finala Eurovision 2023 vor fi transmise în direct pe canalele TVR, în zilele de 9 şi 11 mai şi, respectiv, pe 13 mai.

Când au loc semifinalele Eurovision 2023

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc pe Arena Liverpool de lângă râul Mersey sâmbătă, 13 mai, iar semifinalele vor avea loc marți, 9 mai și joi, 11 mai.

Când are loc finala Eurovision 2023

Marea finală a Eurovision Song Contest 2023 va avea loc sâmbătă, 13 mai. Biletele pentru finala concursului Eurovision, organizat la Liverpool, s-au epuizat în puţin peste 30 de minute.

Cine este reprezentantul României la Eurovision 2023 și când intră în concurs

Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision 2023, organizat la Liverpool, Marea Britanie, cu melodia „D.G.T. (Off and on)”, compusă chiar de el. Tânărul în vârstă de 19 ani activează de mulți ani în industria muzicală, a participat la multe concursuri și show-uri, printre care și „X Factor” la Antena 1 și „Vocea României Junior” la PRO TV.

Theodor Andrei este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa „Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul „FRAGIL”.

De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului „Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului „Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la X Factor România (2020).

În prezent, Theodor Andrei e elev în clasa a XII-a la Colegiul Național Dinu Lipatti. Pentru Eurovision 2023, artistul și-a compus singur piesa care i-a adus cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, 5.230 de persoane au decis ca el să reprezinte România la Liverpool anul acesta. Tânărul recunoaște că melodia sa, „D.G.T. (Off and on)”, a compus-o dintr-o joacă la început.

Theodor Andrei, reprezentantul României la Eurovision 2023, va urca pe scena din Marea Britanie în cea de-a doua semifinală, care va avea loc pe 11 mai.

Care sunt modificările din regulamentul Eurovision 2023

Telespectatorii din țările neparticipante vor putea vota printr-o platformă online securizată folosind un card de credit din țara lor, iar voturile lor, odată adunate, vor fi convertite în puncte care vor avea aceeași pondere ca o țară participantă atât în ​​semifinale, cât și în marea finală. Juriile profesioniste ale industriei muzicale vor rămâne pentru marea finală. Voturile juriului vor fi combinate cu voturile publicului global pentru a decide rezultatul final.

Publicul din toate țările participante va putea în continuare să voteze prin SMS, telefon sau prin aplicația Eurovision Song Contest.

Cine sunt favoriți la casele de pariuri înainte de Eurovision 2023

Potrivit cotelor afișate de agenția Betano, primele 5 favorite la câștigarea Eurovision Song Contest 2023 sunt Suedia, Finlanda, Norvegia, Ucraina și Israel. Casele de pariuri au clasat țara noastră pe locul 36, penultimul loc, cu o șansă de câștig de 1% și o cotă de 151. Astfel, pe ultimul loc se află Albania, cu șansa de sub 1% (cotă – 201), iar Malta se află în fața noastră cu o șansă de câștig de 1% (cotă – 151).

Cine a câștigat Eurovision în ultimii 10 ani

2022: Ucraina: Kalush Orchestra – „Stefania”

2021: Italia: Måneskin – „Zitti e buoni”

2020: Concursul nu a avut loc din cauza pandemiei

2019: Olanda: Duncan Laurence – „Arcade”

2018: Israel: Netta Barzilai – „Toy”

2017: Portugalia: Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois”

2016: Ucraina: Jamala – „1944”

2015: Suedia: Mans Zemerlow – „Heroes”

2014: Austria: Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix”

2013: Danemarca: Emmelie de Forest – „Only Teardrops”.

Pe ce loc s-a clasat România la Eurovision 2022

Marea finală a Eurovision 2022 a avut loc pe Arena Pala Olimpico din Torino, iar România, reprezentată de WRS cu melodia „Llamame”, s-a clasat pe locul 18 dintre cei 25 de finaliști.

România a fost cel mai aproape de câștigarea marelui concurs internațional în anul 2006, când Mihai Trăistariu a obținut locul 4 și 172 de puncte cu piesa „Tornero”, în Marea Finală.