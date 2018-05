FOTO, Gaz Metan Mediaș – CSU Craiova 2-3 (1-0), în finala Campionatului Național Under 19 | La Alba Iulia, oltenii au câștigat dramatic titlul!

CSU Craiova este noua campioană națională la Under 19, după ce a învins în finala de pe „Cetate”, pe Gaz Metan Mediaș, scor 3-2 (0-1). O confruntare dramatică, în care găzarii au condus în două rânduri, dar oltenii au punctat în final!



Deși oltenii erau considerați favoriți, medieșenii au dovedit pragmatism și au deschis scorul prin Băcilă (37) – după un corner, intrând în avantaj la pauză. La reluare, CSU și-a intensificat dominarea, a ratat câteva oportunități, însă au reușit să egaleze prin Ciutică (57) – reluare cu dreptul din careu.



Tot o fază fixă a stat la originea golului victoriei, marcat de Bîrză (73), dintr-o lovitură liberă, direct în poartă. Egalitatea a survenit în minutul 86, când Borța a reluat în colțul lung, spectaculos, iar în minutul 89 a punctat după o fază șnur rezerva Zbona (ce a reluat în poarta goală, după o acțiune purtată pe flancul drept)

La meci a fost prezent Gicu Grozav, iar festivitatea de premiere a fost oficiată de Mirel Rădoi, Mihai Stoichiță și Cristian Petropulos – președintele AJF Alba.

*Raul Hăjmășan – MVP-ul finalei

Cu lacrimi în ochi la festivitatea de premiere, medieșenii cu greu au putut fi consolați de antrenorul Flavius Boroncoi, cel mai afectat fiind portarul Cristian Sârnod. Totuși, finalista, ce a condus în două rânduri și a pierdut în ultimele 5 minute, a avut MVP-ul finalei, mijlocașul Raul Hăjmășan, „decarul” Gazului.

*Mugur Gușatu: „Am câștigat cu sufletul, aici e viitorul Craiovei”

„ Un asemenea meci se c âștigă cu sufletul, iar noi am făcut-o, am crezut până la final și sunt foarte bucuros pentru trofeuul cucerit. Aici este viitorul Craiovei, am muncit mult cu acești băieți, știu ce pot, dar numai de ei depinde să ajungă sus la echipa mare „, a spus Mugur Gușatu, principalul campioanei Under 19 din acest an.

Echipe:

Gaz Metan Mediaș: Sârnod – G. Cioban, Băcilă, D. Pop (cpt), Jica, Bârză, Socaci, P. Costea, Hăjmășan, Ilaș, L. Mândrean; rezerve Dragomir, Capră, R. Vlad, D. Boroncoi, Cherteș, Micăluș, Cucerzan. Antrenor Flavius Boroncoi.

CSU Craiova: Bobonete – Borța, Toiu (cpt), Putaru, Juncu – Trancă, Buzan, M. Șerban, Mihăilă – Nichifor, Ciutică; rezerve Poenaru, Constantinescu, Vadasis, I. Popescu, Vlădulescu, Vulpe, Zbona. Antrenor Mugur Gușatu.

CSU Craiova este pregătită de antrenorul Mugur Gușatu (fostul golgheter al Timișoarei) și a câștigat turneul zonal de pe “Extensiv”, 5-3 cu CSA Steaua București (semifinale) și 4-2 cu CS Mioveni (în finală). În schimb, “găzarii”, conduși de Flavius Boroncoi au trăit periculos turneul zonal de la Șiria, impunându-se în ambele jocuri după loviturile de departajare, la loteria penalty-urilor: 8-5 (3-3), cu FC Kiss Baia Mare (semifinale) și 5-4 (1-1), cu gazda UTA Arad. Așadar, pe “Cetate” se vor înfrunta pentru trofeul național la juniori republicani două cluburi ce au și formații secunde în eșalonul terț în acest sezon, deci au acumulat experiență competițională, Gaz Metan Mediaș II fiind colegă cu conjudețenele. Din formația găzarilor absentează portarul David Cristea (originar din Cib), din motive medicale, iar la olteni va apare Buzan, ce a debutat deja în Liga 1. Este un weekend important pentru gruparea “alb-albastră”, ce are echipă calificată în semifinalele Ligii Elitelor la Under 17 (sâmbătă, pe “Extensiv”, cu Sporting Juniorul Vaslui), motriv pentru care o parte dintre jucători vor rămâne la categoria respectivă de vârstă.

Dan HENEGAR

