FOTO/ Gala UNITER la Alba Iulia: Ecran pentru spectatori amplasat în zona statuii lui Mihai Viteazul. Se lucrează intens la montarea pavilionului

Gala Premiilor UNITER a devenit, an după an, prin amploare şi prin modul în care a fost gândită şi realizată, unul dintre cele mai importante evenimente ale lumii noastre teatrale. Ajuns la cea de a 26-a ediţie, evenimentul se va desfăşura în acest an la Alba Iulia, în Cetatea Alba Carolina, în data de 7 mai, într-un pavilion amplasat pe esplanada dintre Catedrala Arhiepiscopală şi Catedrala Romano-Catolică, special construit pentru acest eveniment.

Pregătirile sunt în toi și doar câteva zile ne despart de cea de-a 26-a ediție a Galei Premiilor Uniter 2018. S-a început deja montarea pavilionului amplasat pe esplanada dintre Catedrala Arhiepiscopală şi Catedrala Romano-Catolică, construcția urmând să găzduiască pe cei mai buni actori, scenografi, regizori din România. Peste 200 de artiști vor fi prezenți la Alba Iulia la Gala Premiilor Uniter, care deschide ediția a XIII-a a Festivalului Internațional de Teatru „Povești”.

Dacă inițial publicul ar fi trebuit să aibă acces în pavilionul unde se va desășura evenimentul, numărul mare de artişti care vor participa la Gală a făcut imposibil acest lucru. Astfel, pentru ca cei care vor dori să urmărească gala o vor putea face în apropierea pavilionului, în zona statuii lui Mihai Viteazul, unde va fi amplasat un ecran pe care va fi transmisă întreaga gală.

“Ne-am gândit că vor fi cu siguranță oameni care vor dori să vadă această gală cât mai aproape de momentul unde ea se întâmplă și vom așeza un ecran lângă statuia lui Mihai Viteazul. (…) Au fost câteva cereri ale publicului de a vedea acestă gală și sperăm să îi mulțumim și atunci am găsit această variantă cu ecran, gândindu-ne la oamenii din Alba care poate își doresc să fie cât mai aproape de noi și pot să rămână acolo să vizioneze,” a declarat Ioana Bogățan.

“Un festival cum este și cel din Alba Iulia, este pe de o parte un serviciu extraordinar și un proiect cultural-educativ pentru locuitorii orașului și zonei, dar și pentru artiști. Este o întâlnire cu un altfel de public” a spus Aura Corbeanu, vicepreședintele UNITER.

Desfășurarea Galei UNITER la Alba Iulia reprezintă un plus atât pentru oraș cât și pentru județ: “Prezența noastră în Cetatea Alba Carolina se bazează de fapt pe dorința de a arăta că prin această gală reușim să unim teatrul. Dacă ne uităm în istoria Galei Uniter, în ultimii ani am încercat să mergem în acele orașe unde am fost invitați și împreună cu decidenții locali și artiștii din acel oraș, să promovăm la nivel național, nu numai premiile Galei Uniter, dar și realitatea artistică, locurile de patrimoniu din orașul unde mergem.

Și în acest an, începutul fiecărei părți a Galei va avea un filmuleț dedicat orașului Alba Iulia și județului. Avem patru filmulețe, așa începem fiecare Gală pentru că ni se pare extrem de important ca această asociere să își găsească în plan real și o justificare. Avem peste 250 de invitați, artiști care fac parte din selecția Galei, artiști care vin din toată țara,” a mai precizat Aura Corbeanu.