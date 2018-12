FOTO: Gala Sportului Județean 2018: Ana Rodean – sporturi olimpice și Andrei Cioflică – sporturi neolimpice (ambii CS Unirea Alba Iulia) – sportivii anului în județ, Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă

Ana Rodean (atletism) – sporturi olimpice și Andrei Cioflică (powerlifting) – sporturi neolimpice, ambii legitimați la CS Unirea Alba Iulia, au fost desemnați sportivii anului 2018, în cadrul Galei Sportului Județean, ce are loc la Mercur Styl.

Antrenorii anului sunt tot de la CS Unirea Alba Iulia, Gabriel Avram (atletism) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting), la fel ca în ultimii trei ani, iar prin cele patru nominalizări, CS Unirea Alba Iulia a cucerit practic tot la acest nivel, confirmând cel mai bun an din istoria clubului. Volei Alba Blaj este cea mai bună echipă din Alba din acest an, formația din “Mica Romă” devenind vicecampioană a Europei. Cei mai buni sportivi ai județului, atât în ierarhia generală, cât și pe ramură de sport au fost desemnați ținând seama de cea mai valoroasă performanță din 2018. „Voi sunteți campionii Centenarului, niciodată nu o să uitați asta!„, a transmis Ioan Dumitrel, președintele CJ Alba.

*Volei Alba Blaj – cea mai bună echipă, CS Unirea Alba Iulia a luat tot!

CS Unirea Alba Iulia a luat tot, având antrenorii și sportivul anului, la ambele secțiuni, sporturi olimpice și sporturi neolimpice. Ana Rodean (atletism, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Gabriel Avram) este componentă a lotului național al României și participantă la Campionatele Mondiale de marș – echipe, din China. S-a clasat pe locul 19 la Campionatele Europene de atletism de la Berlin, cu cel mai bun timp al carierei (PB – o oră 33 de minute și 38 de secunde), fiind dublă campioană națională la senioare, în proba de 20 kilometri marș, la individual și cu echipa.

Andrei Cioflică (powerlifting, CS Unirea Alba Iulia, antrenor Ovidiu Pănăzan) a cucerit o medalie de bronz și a obținut două locuri patru la Campionatele Europene de Seniori din Cehia, având trei locuri opt la Campionatele Mondiale de Seniori din Suedia plus cinci medalii de aur și una de argint la campionatele naționale de seniori. Cei mai buni antrenori ai anului 2018 sunt Gabriel Avram (atletism, LPS Alba Iulia/ CS Unirea Alba Iulia) și Ovidiu Pănăzan (powerlifting, CS Unirea Alba Iulia/ CS Powerlifting Galda) – sporturi olimpice, iar Volei Alba Blaj – echipa anului, după ce a devenit vicecampioana Europei, prin victoria din semifinalele Champions League, cu Galatasaray Istanbul.

Evenimentul de seamă organizat de către Consiliul Judeţean Alba şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Alba a devenit o tradiţie a fiecărui final de an, adunând tot ce are mai bun acest fenomen la nivel local, în acest an premiile acordate însumând aproximativ 80.000 de lei. Cu atleta Norica Cîmpean (Unchiaș) – prima sportivă din istoria județului prezentă la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (locul șase la Sydney în 2000), în postura de invitat de onoare, cu puștiul Robert Roman – cazul social (sub egida “De Crăciun poţi fi mai bun”), Gala Sportului Judeţean 2018 a reprezentat un moment deosebit, în care performerii şi performanţa au fost la loc de cinste.

*Ana Rodean – a patra oară sportivul anului!

Mărșăluitoarea Ana Rodean revine după doi ani în fruntea topului județean (în 2017 s-a înregistrat la acest nivel o supriză, cu schioarea Ciocănel Raluca – CSȘ Blaj), prezența la cele mai importante întreceri de pe mapamond aducându-i uniristei un titlu pe deplin meritat, a patra distincție de acest gen pentru atleta din Cetatea Marii Uniri, după cele din 2003, 2012 și 2016.

“Un an controversat pentru mine, din pricina accidentărilor. Din motive legate de sănătate, m-am pregătit doar două luni la parametri normali în 2018. Lăsând deoparte accidentarea, a rezultat un an foarte bun, în care am reușit un PB (nr – personal best, în proba de 20 kilometri marș, în plus sunt mândră că am, în calitate de antrenor, o sportivă nominalizată în cadrul Galei, pe Luiza Trante, de la LPS Alba Iulia. În 2019 îmi propun să realizez baremul de participare la Campionatele Mondiale de atletism, din luna octombrie, de la Doha”, a spus Ana Rodean, merituoasa laureată a sportului.

“Ana Rodean a câștigat pe merit, eu considerând că trebuia să fie prima și în 2017. Pentru mine, anul 2018 a fost cel mai prolific an din carieră, ca și număr de medalii, adunându-se 20 de distincții la campionatele naționale. În plan internațional, nu putem egala performanțele realizate în trecut de Norica Cîmpean sau Ana Maria Groza, însă este un lucru extraordinar pentru Ana Rodean că a reușit cel mai bun rezultat al carierei la Europenele de atletism, situându-se între primele 20 de mărșăluitoare ale continentului, fiind componentă a lotului olimpic al României”, a menționat antrenorul Gabriel Avram, ce deține un record județean, a 18-a oară desemnat cel mai bun din Alba la nivelul tehnicienilor.

*Andrei Cioflică – în premieră sportivul anului!

În ultimii trei ani, la secțiunea sporturi neolimpice a fost practic o predare a ştafetei la nivelul clubului Dojokan Activ Aiud (Aura Crăciun – 2015, Iulia Dodoc – 2016, Eduard Osz, 2017), acum însă a fost anul powerliftingului, cu Andrei Cioflică în premieră desemnat sportivul anului în Alba (în 2014, Maria Balea de la Zamolxis Alba Iulia). “Este o consecință a pregătirii din acest an și a fondurilor obținute, prin sprijinul CS Unirea Alba Iulia, de a participa la puternicele întreceri internaționale de powerlifting. Elevul meu Andrei Cioflică a meritat din plin acest premiu”, a concluzionat Ovidiu Pănăzan, desemnat al 4-lea an consecutiv antrenorul anului la secțiunea sporturi neolimpice.

Cel mai bun sportiv pe ramură de sport:

Ana Rodean (CS Unirea Alba Iulia) – atletism,

Andreea Fleșer (CSU Alba Iulia) – baschet,

Marius Ioan Țăgean (CS Unirea Alba Iulia) – box,

Ionuț Ionescu și Bianca Ionescu (Life is Dance Alba Iulia) – dans sportiv;

Ionuț Năstase (CS Unirea Alba Iulia) – haltere,

Denisa Crișan (LPS Alba Iulia) – înot,

Răzvan Mircea (LPS Alba Iulia) – judo,

Alexandru Roșian (Dojokan-Activ Aiud) – karate,

Ionuț Alin Zincă (CS Unirea Alba Iulia) – orientare,

Dan Păcală (CS Cetate Alba Iulia) – pescuit sportiv,

Andrei Cioflică (CS Unirea Alba Iulia) – powerlifting,

Raluca Ciocănel (CSȘ Blaj) – schi,

Radu Țâmpea (CSM Unirea Alba Iulia) – șah,

Alexia Mărginean (TC Sun Alba Iulia) – tenis de masă,

Nneka Oniejwkwe (Volei Alba Blaj) – volei.