FOTO| Fățan Luca Petru, boxer legitimat la CS Unirea Alba Iulia: Medalie de argint la Cupa României la Cadeți

Fățan Luca Petru, pugilist legitimat la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, a câștigat medalia de argint la Cupa României la Cadeți, desfășurată la Drobeta Turnu Severin. Sportivul este pregătit de către Andrei Dărămuș, boxer retras recent din activitate, care a început munca de antrenorat. Aceasta este, de altfel, prima medalie obținută de un sportiv pregătit de Andrei Dărămuș.

Boxerul nostru are 14 ani și a concurat la categoria de greutate 66 de kilograme. Cupa României s-a desfășurat în sistem piramidal. Fățan Luca Petru a câștigat 3 meciuri, însă a pierdut în finală, clasându-se astfel pe locul 2 la categoria sa de greutate.

„Este un boxer foarte muncitor, ascultător, care a obținut un rezultat foarte bun. El are un mare potențial și va mai concura la alte competiții la care, sper eu, va ieși campion. Luca face box de circa 1 an, timp în care a progresat și a surprins plăcut cu prestația sa. În ceea ce mă privește, pot să spun că, în calitate de antrenor, am avut emoții mai mari decât în ring. Am trăit intens fiecare meci și suntem mulțumiți de rezultat, dar la viitoarele competiții ne dorim mai mult”, a spus Andrei Dărămuș.

În sala de antrenamente, antrenorul Andrei Dărămuș este sprijinit de maestrul Ioan Dărămuș (fost boxer). Ioan Dărămuș este, de asemenea, un ajutor important pentru boxeri.

Competiția a fost destinată sportivilor de 13 și 14 ani. CS Unirea Alba Iulia (director Daniela Moșneag) transmite felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor!