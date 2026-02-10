Curier Județean

FOTO | Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

De

Facilități noi la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș: Sală de mese cu peste 100 de locuri și dotări moderne

Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș dispune de facilități moderne de hrănire, destinate atât personalului propriu, cât și cursanților și studenților militari aflați în etapa de instruire.

Noua clădire include o sală de mese cu 130 de locuri, bucătărie complet echipată, spații de depozitare și alte dotări moderne, fiind proiectată pentru a asigura condiții optime de igienă și confort, potrivit unei postări a Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale.

,,Facilități noi de hrănire în Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș.

În cadrul Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord funcționează din anul 2025 facilități moderne de hrănire care deservesc atât personalul propriu cât și cursanții Centrului de Perfecționare Medico-Militară Sebeș sau studenții Institutului Medico-Militar București în etapa instruirii militare de bază.  

Clădirea nouă cuprinde: sală de mese cu capacitatea de 130 locuri, bucătărie, spații pentru depozitarea alimentelor, vestiare, oficiu, sală de conferințe cu capacitatea de 50 locuri, grupuri sanitare, echipamente frigorifice profesionale și dotări moderne pentru prepararea și servirea hranei. Pavilionul este prevăzut cu o centrală de tratare a aerului, fapt ce asigură un mediu de lucru confortabil și o igienă corespunzătoare”, se arată într-o postare publicată de Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale pe o rețea de socializare.

Sursă Text & Foto: Lt.col. Iulian Gorun

