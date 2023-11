FOTO: Elevii Școlii ”Ion Agârbiceanu” din Alba Iulia, vizită la Stația de tratare a apei Sebeșel și Stația de epurare a apelor uzate Alba Iulia

„Topul firmelor 2022”, în județul Alba: Cele mai valoroase afaceri vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie Alba Iulia

Camera de Comerț si Industrie Alba stă în sprijinul comunității de afaceri din județul nostru de peste 30 de ani, și de 30 de ani organizează cel mai mare eveniment de recunoaștere a meritelor antreprenorilor, prin promovarea celor mai performante întreprinderi ale județului Alba – TOPUL JUDEȚEAN AL FIRMELOR.

Anul acesta sărbătorim împreuna ediția aniversara – 30 de ani de excelenta in afaceri, in județul Alba si ca in fiecare an, Camera de Comerț si Industrie Alba va premia și anul acesta cele mai performante companii din 7 domenii de activitate – industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit și construcții.

Clasamentul este realizat pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național, în conformitate cu prevederile Legii nr. 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie. Topul analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.

Clasamentul județean din acest an cuprinde 2251 de agenți economici, respectiv: 67 Cercetare, Dezvoltare și High Tech; 474 Industrie, 162 Agricultură, Silvicultură, Pescuit, 182 Construcții, 671 Servicii, 586 Comerț și 109 Turism.

În Topul Național al Firmelor, județul Alba este prezent cu 188 de companii, clasate pe locurile 1- 10, având o cifră de afaceri de 5,2 miliarde Euro și cu un număr de 23480 salariați.

Evenimentul “Topul Firmelor” ne oferă prilejul să vă mulțumim vouă, antreprenorilor, investitorilor, managerilor, pentru toate eforturile făcute, pentru locurile de muncă generate, pentru performanțele realizate. Forța economică a județului nostru se datorează în primul rând încercărilor si sacrificiilor pe care dumneavoastră, membrii comunității de afaceri, le faceți in fiecare zi.