FOTO| Elevii de la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia au sărbătorit Ziua Culturii Naționale. Ce au creat la proiectul „Mihai Eminescu, poetul sufletului nostru”

Vineri, 15 ianuarie 2021, la ora 14, a avut loc la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, manageriată de domnul profesor Boian Daniel, activitatea desfășurată online, dedicată marelui poet, intitulată –”Mihai Eminescu, poetul sufletului nostru”.

Activitatea a fost coordonată de catedra de limba română a școlii, formată din: prof. Arsu Narcisa, prof. Bandici Emanuela, prof. Blaga Ioana și prof. Ispas Anca, momentul constând într-un montaj literar – artistic, recitări, versuri cântate, creații proprii ale elevilor, reprezentari grafice, prezentări powerpoint, susținute de elevii școlii.

Aceste momente au relevat aspecte semnificative din viața și opera poetului, elevii reușind să surpindă într-un mod original importanța personalității lui Eminescu în cultura și literature română, precum și curiozități din viața lui.

Mihai Eminescu, poetul naţional al României, cel mai mare poet român s-a născut 15 ianuarie 1850 la Botoşani fiind al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, fiică de stolnic din Joldeşti.

Mihai Eminescu şi-a petrecut copilăria la Botoşani şi la Ipoteşti, în casa părintească şi prin împrejurimi, într-o totală libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura. Între anii 1858 şi 1866, urmează cu intermitenţe şcoala la Cernăuţi.

Termină clasa a IV-a, clasificat al cincilea din 82 de elevi după care face două clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala în 1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866.

