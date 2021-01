FOTO, VIDEO| Fluturașii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia, activități online dedicate Zilei Culturii Naționale și poetului Mihai Eminescu

Ziua Culturii Naționale nu a putut trece nesărbătorită de către copilașii de la Grădinița cu program prelungit nr. 9 din Alba Iulia, care au adus și un omagiu poetului Mihai Eminescu, adaptat vârstei și activităților preferate de ei.

Your browser does not support the video tag.

Cu prilejul Zilei Culturii Naţionale şi împlinirii a 171 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, Fluturașii de la Grădinița cu program prelungit nr. 9 din Alba Iulia, îndrumați de cadrele didactice și cu implicarea părinților, au desfășurat activități dedicate marelui poet Mihai Eminescu.

Prichindeii au recitat poezii, au desenat și au pictat secvențe inspirate din poezia eminesciană.

Activitatile s-au desfășurat online și iar teme propuse au fost legate de marele poet, adaptate vârstei lor!

Felicitări preșcolarilor și mulțumiri părinților pentru implicare!