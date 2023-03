FOTO| Elevii de la Colegiul Național ”David Prodan” din Cugir, ieșiri în țară de ”Săptămână altfel”: Au vizitat Cetatea Făgăraș, castelul Bran și Peleș și orașul Oradea

Toleranță zero la gunoaie în Teiuș: Două persoane amendate cu 1.000 de lei și puse la curățenie

O femeie și un bărbat din Teiuș au fost amendați fiecare cu suma de 1.000 de lei pentru că au aruncat gunoaie menajere in zona Danetii.

„În cadrul activitatii zilnice, derulate sub imperativul ,,Tolerantă zero la gunoaie”, politistii locali din orasul nostru au depistat pe numita N.G. de 59 de ani si numitul C.D. de 28 de ani, ambii din orasul Teius care, in total dispret fată de munca si efortul marii majorităti, de a avea un oras curat, au aruncat gunoaie menajere in zona Danetii, in apropierea Văii Geoagiului!

Pentru fapta lor au fost sanctionati fiecare cu suma de 1.000 de lei, cu obligatia de a salubriza zona!

Facem un apel către toti concetătenii nostri, care doresc sa trăiască in liniște, intr-un oras civilizat si curat, să sesizeze orice faptă de natura celor prezentate mai sus si nu numai, la telefonul politiei locale Teius 0726128938 sau la 0258/851101, email [email protected]!”, au transmis reprezentanții primăriei.