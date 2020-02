FOTO: Echipa Colegiului Tehnic ,,Ion D. Lăzărescu” Cugir – premiul I la faza regională a Concursului de Robotică – secțiunea ,,Control Award”

În incinta ,,Innovation Park” din Cluj Napoca s-a desfășurat recent, Campionatul Regional al Concursului ,,First Tech Challenge’’ Romania, eveniment la care au luat parte 43 echipe din zona Ardealului si o echipa din Turcia. Printre participante s-a aflat și cunoscuta echipă ,,IDeaL ELECTRONICS” de la Colegiul Tehnic ,,Ioan D. Lăzărscu” Cugir.

Concursul a constat in: amenajarea unui stand; interviul echipei in fata unui juriu; inspectia robotului; prezentarea unui Caiet Tehnic care trebuie sa evidentieze modul in care a fost construit robotul, dar mai ales cum a fost promovat spiritual FIRST si valorile GRACIOUS PROFESSIONALISM in societate; participarea la 6 meciuri pentru fiecare echipă, scrie cugirinfo.ro

Echipa IDeaL ELECTRONICS a obtinut Premiul I la sectiunea ,,Control Award”; A jucat in semifinale, in alianta cu echipele PrimeTech si Phoenix, ambele din Cluj-Napoca; S-a calificat cu success alături de alte 23 de echipe la faza nationala care se va desfasura in perioada 27-29 martie 2020 la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, unde se vor intalni 120 de echipe, calificate in urma concursurilor regionale. Echipa cugireană a fost compusă din elevii: Ion Bogdan, Calugar Miruna, Simu Alexandru, Negrea Antoniu, Duca Bogdan, Murg Lucian, Tatu Alexandru, Maier Dorian.

Profesori coordonatori: Dache Liliana, Ion Nicu, Toma Florin. ,, Citatul după care ne ghidăm și ne ajută să ne motivăm este: “Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi împreună este succesul.”, ne-a mărturisit prof. Liliana Dache.La festivitatea de deschidere a participat Dana Razboiu, presedinta Asociatiei ,,Nație prin Educație’’, iar la festivitatea de premiere a fost prezent și primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc.

Echipa Colegiului Tehnic ,,Ion D. Lăzărescu” dorește să aducă mulțumiri sponsorilor: Primaria orasului Cugir; S.C. EUROTEC S.R.L – reprezentată de Popovici Aurel; S.C. CRIVALROM INSTAL S.R.L.- Reprezentată de către ing.Călugăr Gheorge; Farmacia FARMEX Cugir reprezentată de Bogdan Petric; Restaurantul CHIC reprezentat de Flavius Serdiuc și S.C SOLPOP S.R.L.

(C.P.)