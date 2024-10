FOTO | Dorin FLEȘERIU, primul albaiulian care a terminat IRONMAN, cea mai mare competiție de anduranță din Europa

Dorin FLEȘERIU, primul albaiulian care a terminat IRONMAN, cea mai mare competiție de anduranță din Europa

Dorin FLEȘERIU este primul albaiulian care a terminat IRONMAN, cea mai mare competiție de anduranță din Europa.

– De curând ați participat la cel mai vechi triatlon de distanță lungă din Europa și al doilea cel mai vechi la nivel mondial: Almere – Amsterdam Challenge. Ce este această competiție?

– Este competiția de triatlon pe distanță lungă, cunoscută și sub numele de IRONMAN, o competiție de anduranță care constă din trei probe: prima probă de înot în ape deschise de 3,8 km, urmată de o probă de ciclism pe o distanță de 180 km, iar la final, cireașa de pe tort, ca să zic așa, alergarea unui maraton de 42,2 km.

Toate cele trei probe trebuie efectuate succesiv, într-un timp limită de 15 ore. Este de aproape 4 ori distanța parcursă într-un triatlon olimpic și, în plus, la proba de ciclism nu poți beneficia de mersul în pluton, ci pedalezi singur și te lupți cu vântul pe cont propriu, pe toți cei 180 km. Iar vântul suflă, nu se-ncurcă, în Olanda. Competiția de la Almere – Amsterdam a fost și Campionat European în acest an și a strâns peste 2000 de triatloniști din întreaga lume. Eu am reușit să parcurg cele trei probe în 12 ore, 43 de minute și 3 secunde.

– Cum ați decis să participați?

– Ca amator, am o relație mai veche cu sportul, cu activitatea fizică în natură. Am mai participat la diverse concursuri, dar în Iuna iunie 2024 am participat la competiția X-MAN la Oradea, unde am parcurs jumătate din distanța pe care s-a desfășurat IronMan (1,9 km înot, 90 km bicicletă și 21 km alergare) și m-am simțit foarte bine, terminând cursa în mai puțin de 6 ore.

Acest rezultat m-a bucurat, evident, dar mi-a dat și curajul și ambiția de a-mi propune să particip la un concurs care să se desfășoare pe distanțele maxime. Mi-am spus să continui antrenamentul și să încerc primul „Full” înainte de iarnă, să profit de forma bună. Iată că a fost o idee bună.

– De când practicați cele trei sporturi incluse în acest triatlon?

– Sunt sportiv amator și nu am făcut vreodată sport de performanță. Am început să „biciclesc” la 44 de ani, împreună cu un grup de prieteni din Alba, care ulterior au fondat binecunoscuta asociație „BICICLIM Alba”. Datorită lor m-am apucat de sport mai serios și vreau să le mulțumesc pe această cale. În anul 2020 am început să perfecționez înotul, iar în 2022 alergările. Îmi plac toate cele trei probe și cred că triatlonul este poate cel mai complet sport pentru că antrenează tot organismul.

– Cum, cât și unde v-ați pregătit?

– Antrenamentul este destul de solicitant, aproximativ 10-14 ore pe săptămână care includ aproximativ 10 km de înot, 150 km de bicicletă și 50 km de alergare. E greu la început, dar după ce te obișnuiești devine un mod de viață și acesta mi se pare cel mai mare câștig. Devii mai atent la alimentație, cum și cât sport faci și, mai ales, la odihnă. Nu aș fi putut termina acest concurs fără sprijinul antrenorului meu, Alex Diaconu, de la Unstoppable Sport Club, care m-a îndrumat și căruia aș vrea să îi mulțumesc și prin intermediul ziarului „Unirea”.

– Cât de greu îi este unui om fără carieră atletică să participe la o astfel de competiție? Dar cât de important?

– Totul pare greu până nu ai un plan și nu faci primul pas. Este ca escaladarea unui munte, care pare mare când te uiți de jos, dar până la urmă sunt câteva mii de pași mai mărunți până în vârf. Așa e și în triatlon, după ce faci individual fiecare segment pe distanțele din concurs (înotul, bicicleta și alergarea), devine fezabil să le pui împreună în aceeași zi și să știi cum să-ți dozezi efortul și energia astfel încât să reziști până la final. Uitându-mă în urmă, nu mi s-a părut foarte greu.

„Greul”, în general, îl duci în lunile anterioare de antrenamente, iar în concurs am încercat să aplic cât mai precis planul dat de antrenor și, mai ales, să mă bucur de atmosfera fantastică de acolo. Triatlonul în sine este o experiență frumoasă, iar a participa la un concurs IRONMAN pe distanță lungă, alături de campioni europeni sau olimpici, este ceva ce nu poți uita toată viața.

– La ce alte competiții de acest fel ați mai participat și veți participa în viitor?

– Am început cu Triatlon Challenge de la Sibiu anul trecut, cu distanță olimpică, apoi am „dublat” distanța la X-MAN la Oradea, iar Almere – Amsterdam este prima încercare la triatlon pe distanță lungă și fără îndoială, nu ultima!

– Am constatat că participarea la aceste competiții este tot mai populară și în România, la fel și organizarea de asemenea evenimente. Care credeți că este „motorul” acestui fenomen?

– Cred că România se schimbă, nu doar economic, dar și ca fenomen sportiv. Sunt tot mai mulți oameni care încearcă sporturi noi, experiențe noi, chiar la vârste mai înaintate. BICICLIM, Bikeru, AB Runners și AB Triatlon sunt grupuri care nu existau acum câțiva ani și acum adună zeci de membri. BICICLIM organizează de 4 ani un concurs emblematic de Mountain Bike (Alba Carolina Bike Race) la Alba Iulia și cred că acesta e doar începutul.

Aceste grupuri creează comunități, iar oamenii vin spre ele, se apucă de sport și acesta este cel mai mare câștig pentru toți. Mi-aș dori să avem cât mai mulți bicicliști, alergători și, de ce nu, cât mai mulți „Ironman” și în Alba Iulia.

– Ce urmează?

– Anul viitor îmi doresc să fiu sănătos și să mai fac două competiții de triatlon pe distanță lungă și probabil un maraton, poate chiar să-mi îmbunătățesc performanța din acest an. Dar, în primul rând, îmi doresc să fiu sănătos și să mă bucur de aceste evenimente și de pregătirea lor. „Sport is joy” (sportul e bucurie), scria pe o pancartă la concursul din Olanda. Sportul e bucurie și sănătate, aș completa eu.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI